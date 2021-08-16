Разместили в креслах: американские военные эвакуировали из Кабула служебных собак (фото, видео)

Собак эвакуировали до того, как в аэропорту столицы Афганистана началась массовая давка людей, цеплявшихся за шасси и крылья самолетов.

В Афганистане американские военные проводят эвакуацию чиновников и дипломатов из столицы страны. Вместе с ними они забрали и служебных собак. Об этом сообщает Daily Mail.

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Вчера, 15 августа, во время эвакуации служебного персонала из Кабула американские военные забрали вместе с собой и младших боевых товарищей — служебных собак. Как видно на фотографиях, собак разместили на креслах внутри салона наряду с другими пассажирами.

Фото: ABC News

Отметим, что эвакуация собак происходила за день до того, как в аэропорту Кабула началась давка и огромные очереди. Сегодня, 16 августа, люди на взлетно-посадочной полосе цепляются за самолеты, привязывая себя к крыльям или шасси. Это приводит к тому, что они срываются с самолета уже в полете.

Напомним, 15 августа боевики Талибана полностью взяли под свой контроль Афганистан. Президент страны ушел в отставку, а Талибан заявил об окончании войны в Афганистане.

В свою очередь талибы обещают соблюдать права для женщин. Они смогут получать образование, выходить на улицу без сопровождения, а также работать.