Аеропорт Кабула обстріляли з ракет: ІДІЛ взяла на себе відповідальність в атаці

Атака бойовиків трапилася на наступний день після того, як Вашингтон за допомогою безпілотника знищив двох бійців організації, які планували теракт у столиці.

Бойовики "Ісламської держави" взяли на себе відповідальність в атаці на аеропорт Кабула, яка відбулася сьогодні, 30 серпня. Про це повідомляє Telegraph.

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Ракетний обстріл аеропорту в Кабулі

Вранці понеділка були випущені 6 ракет із "Катюші". Неподалік від аеропорту було видно дим. Відповідальність в атаці взяли на себе ІДІЛ.

За даними офіційних осіб США до 5 ракет були перехоплені американською системою ПРО. Інформації про постраждалих наразі немає. У Білому домі поінформували Байдена про ракетний обстріл.

Повідомляється, що місцеві жителі чули звук сирен протиракетної системи поблизу аеропорту. Ракети випускалися з авто у напрямку столичного аеропорту.

Атака була проведена на наступний день після знищення бойовиків ІДІЛа Штатами. Це була відповідь на теракт в аеропорту Кабула.

Нагадаємо, США завдали удару по двох бойовиках ІДІЛ, які планували атаку на аеропорт Кабула. Унаслідок теракту загинули більше ста осіб, враховуючи 13 американських військових. Відповідальність за атаку взяв на себе ІДІЛ.

Президент США Джо Байден пообіцяв помститися ІДІЛ за вибухи в Кабулі. Він назвав загиблих військовослужбовців "справжніми героями".