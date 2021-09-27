Таліби звинуватили Таджикистан у втручанні в справи Афганістану і пригрозили "реакцією"

Радикальний рух не уточнив, у чому конкретно полягає це "втручання". Раніше таджицька влада запропонувала створити навколо Афганістану "пояс безпеки".

Виконувач обов'язків заступника голови афганського уряду, сформованого радикальним рухом "Талібан", Абдул Гані Барадар звинуватив Таджикистан у втручанні у внутрішні справи Афганістану. Про це він заявив у неділю, 26 вересня, в інтерв'ю телеканалу Al Jazeera, передає ANI News.

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"Таджикистан втручається в наші справи, на кожну дію є реакція", — сказав Барадар.

Журналісти нагадали, що раніше в цьому місяці президент Таджикистану Емомалі Рахмон запропонував створити "пояс безпеки" навколо Афганістану, щоб запобігти можливому розповсюдженню діяльності терористичних угруповань на інші країни. Про це він заявив у процесі виступу на саміті Шанхайської організації співробітництва та Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), присвяченому зміні влади в Афганістані.

А в суботу, 25 вересня, офіційний представник "Талібану" Забіулла Муджахід повідомив, що "для усунення загроз безпеки" радикальний рух відправив тисячі своїх військових в афганську провінцію Тахар, яка розташована на кордоні з Таджикистаном.

Нагадаємо, в липні цього року в Таджикистані підняли по бойовій тривозі на навчання весь особовий склад Збройних сил і силовиків загальною чисельністю 230 тисяч осіб через потенційне на той момент захоплення талібами влади в Афганістані. 15 серпня "Талібан" узяв під контроль столицю Кабул та оголосив про завершення війни.