Талибы обвинили Таджикистан во вмешательстве в дела Афганистана и пригрозили "реакцией"

Радикальное движение не уточнило, в чем конкретно заключается это "вмешательство". Ранее таджикские власти предложили создать вокруг Афганистана "пояс безопасности".

Исполняющий обязанности заместителя главы афганского правительства, сформированного радикальным движением "Талибан", Абдул Гани Барадар обвинил Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела Афганистана. Об этом он заявил в воскресенье, 26 сентября, в интервью телеканалу Al Jazeera, передает ANI News.

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"Таджикистан вмешивается в наши дела, на каждое действие есть реакция", — сказал Барадар.

Журналисты напомнили, что ранее в этом месяце президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил создать "пояс безопасности" вокруг Афганистана, чтобы предотвратить возможное распространение деятельности террористических группировок на другие страны. Об этом он заявил в ходе выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), посвященном смене власти в Афганистане.

А в субботу, 25 сентября, официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид сообщил, что "для устранения угроз безопасности" радикальное движение отправило тысячи своих военных в афганскую провинцию Тахар, которая расположена на границе с Таджикистаном.

Напомним, в июле этого года в Таджикистане подняли по боевой тревоге на учения весь личный состав Вооруженных сил и силовиков общей численностью в 230 тысяч человек из-за потенциального на тот момент захвата талибами власти в Афганистане. 15 августа "Талибан" взял под контроль столицу Кабул и объявил о завершении войны.