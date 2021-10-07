Для відстоювання позицій: Франція повернула свого посла до Австралії
Австралія після створення AUKUS відмовилася від контракту з Францією на виробництво дизельних підводних човнів на 40 млрд доларів, що і стало причиною відкликання посла.
Франція після відмови Австралії від контракту на виробництво підводних човнів вирішила повернути до Канберри свого посла. Про це повідомляє Reuters.
"Я попросив нашого посла повернутися до Канберри з двома місіями, щоб допомогти перевизначити умови наших відносин з Австралією в майбутньому, а також відстоювати наші інтереси в конкретній реалізації австралійського рішення про припинення програми майбутніх підводних човнів", — заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів ле Дріан.Важливо
У Франції розглядали Австралію як основного партнера в Індо-тихоокеанському регіоні, тому угода AUKUS і подальша відмова від програми будівництва підводних човнів на $40 млрд стали справжнім "ударом у спину". Французький уряд, за словами Ле Дріана, повністю переглянув двосторонні відносини з Австралією.
В Австралії заявляли, що вони жалкують про відкликання посла. Вони цінують відносини з Францією і хочуть продовжувати взаємодіяти з Парижем щодо безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Нагадаємо, 15 вересня США, Великобританія та Австралія створили об'єднання, яке протистоятиме Китаю в регіоні. Австралія отримає атомні підводні човни, які "повинні вирішити одну велику проблему".
Франція вперше в історії відкликала послів з Австралії та США у відповідь на відмову від 40-мільярдного контракту.