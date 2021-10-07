Для відстоювання позицій: Франція повернула свого посла до Австралії

Австралія після створення AUKUS відмовилася від контракту з Францією на виробництво дизельних підводних човнів на 40 млрд доларів, що і стало причиною відкликання посла.

Франція після відмови Австралії від контракту на виробництво підводних човнів вирішила повернути до Канберри свого посла. Про це повідомляє Reuters.

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"Я попросив нашого посла повернутися до Канберри з двома місіями, щоб допомогти перевизначити умови наших відносин з Австралією в майбутньому, а також відстоювати наші інтереси в конкретній реалізації австралійського рішення про припинення програми майбутніх підводних човнів", — заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів ле Дріан.

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У Франції розглядали Австралію як основного партнера в Індо-тихоокеанському регіоні, тому угода AUKUS і подальша відмова від програми будівництва підводних човнів на $40 млрд стали справжнім "ударом у спину". Французький уряд, за словами Ле Дріана, повністю переглянув двосторонні відносини з Австралією.

В Австралії заявляли, що вони жалкують про відкликання посла. Вони цінують відносини з Францією і хочуть продовжувати взаємодіяти з Парижем щодо безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, 15 вересня США, Великобританія та Австралія створили об'єднання, яке протистоятиме Китаю в регіоні. Австралія отримає атомні підводні човни, які "повинні вирішити одну велику проблему".

Франція вперше в історії відкликала послів з Австралії та США у відповідь на відмову від 40-мільярдного контракту.