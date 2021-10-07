Для отстаивания позиций: Франция вернула своего посла в Австралию

Австралия, после создания AUKUS, отказалась от контракта с Францией на производство дизельных подлодок на 40 млрд долларов, что и стало причиной отзыва посла.

Франция, после отказа Австралии от контракта на производство подводных лодок, решила вернуть в Канберру своего посла. Об этом сообщает Reuters.

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"Я попросил нашего посла вернуться в Канберру с двумя миссиями, чтобы помочь переопределить условия наших отношений с Австралией в будущем, а также отстаивать наши интересы в конкретной реализации австралийского решения о прекращении программы будущих подводных лодок", — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

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Во Франции рассматривали Австралию как основного партнера в Индо-тихоокеанском регионе, поэтому соглашение AUKUS и последующий отказ от программы строительства подводных лодок на $40 млрд, стало настоящим "ударом в спину". Французское правительство, по словам Ле Дриана, полностью пересмотрело двухсторонние отношения с Австралией.

В Австралии заявляли, что они сожалеют об отзыве посла. Они ценят отношения с Францией и хотят продолжать взаимодействовать с Парижем по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Напомним, 15 сентября США, Великобритания и Австралия создали объединение, созданное противостоять Китаю в регионе. Австралия получит атомные подводные лодки, которые "должны решить одну большую проблему".

Франция впервые в истории отозвала послов из Австралии и США в ответ на отказ от 40 миллиардного контракта.