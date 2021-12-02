В Ірані розпочався суд над справою щодо збитого літака МАУ (фото)

На лаві підсудних перебуває 10 іранських військових, яких звинувачують у збитті літака українського авіаперевізника.

В іранському військовому суді розпочалися слухання щодо збиття українського пасажирського літака МАУ військовими Ірану. Про це повідомляє видання ISNA.

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Повідомляється, що 28 листопада в Ірані відбулося друге слухання, яке проходило в присутності обвинувачених військових і сімей загиблих. Під час першого засідання було озвучено перший розділ обвинувального висновку. Також суд заслухав заяву адвокатів сімей потерпілих.

[ + – ] Слухання проходять із членами загиблих унаслідок збиття літака Фото: Fars News

Загалом у справі фігурує 10 військових. Суддя ухвалив призначити додаткові експертизи у справі, а також озвучити звинувачення. Один із розділів кримінальної справи було визнано дефектним і повернуто до прокуратури для доопрацювання.

30 листопада відбулося ще одне засідання суду. Проте, проти нього висловилися сім'ї батьків жертв збитого літака МАУ. Вони стверджують, що справа не була доведена до відома підозрюваних та їхніх адвокатів. Засідання суду тривало майже дві години. У процесі розглядалися заяви підсудних, батьків потерпілих та їхніх адвокатів.

Реакція українського МЗС щодо старту судових засідань

На сайті Міністерства закордонних справ України опублікували звернення до Ірану разом із міністрами Канади, Швеції та Великобританії. Країни нагадали іранській стороні, що вони мають виконувати міжнародно-правові обов'язки щодо виплати репарацій.

"Якщо Іран продовжить уникати переговорів із групою, у Координаційної групи не залишиться іншого вибору, окрім як серйозно розглянути інші дії та заходи щодо вирішення цього питання в межах міжнародного права", — зазначається в заяві.

Що відомо про збитий літак МАУ

8 січня 2020 року стало відомо про те, що літак МАУ впав невдовзі після зльоту в Ірані. На борту літака загинуло 167 людей разом із 9 членами екіпажу. Більшість загиблих були мешканцями Ірану. Пізніше стало відомо, що літак не впав, а його збила система ППО Ірану. Спочатку Іран відмовлявся від переговорів щодо виплати компенсацій. Але вже в листопаді 2020 року Іран заявив, що виплатить сім'ям загиблих 200 млн євро.

[ + – ] Катастрофа літака МАУ Фото: CBC

Залишкова причина катастрофи літака — помилкове визначення пасажирського літака як ворожої цілі. Члени ППО та вище командування і постало перед судом. При цьому було збільшено й суму компенсації. Кожній сім'ї виплачують по 150 тисяч доларів.

"Уряд затвердив постанову, згідно з якою за кожного загиблого необхідно виплатити $150 тисяч сім'ям загиблих — як іноземним, так й іранським громадянам — згідно з нормами щодо права спадкування", — заявив представник МЗС Ірану Мохсен Бахарванд.