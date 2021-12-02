В Иране начался суд над делом по сбитому самолету МАУ (фото)

На скамье подсудимых находится 10 иранских военных, которых обвиняют в сбитии самолета украинского авиаперевозчика.

В иранском военном суде начались слушания по дело сбития украинского пассажирского самолета МАУ военными Ирана. Об этом сообщает издание ISNA.

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Сообщается, что 28 ноября в Иране состоялось второе слушание, которое проходило в присутствии обвиняемых военных, и семей погибших. Во время первого заседания была озвучена первая глава обвинительного заключения. Также суд заслушал заявление адвокатов семей потерпевших.

[ + – ] Слушания проходят с членами погибших в результате сбития самолета Фото: Fars News

Всего в деле фигурирует 10 военных. Судья постановил назначить дополнительные экспертизы по делу, а также озвучить обвинения. Один из разделов уголовного дела был признан дефектным и возвращен в прокуратуру для доработки.

30 ноября состоялось еще одно заседание суда. Однако против него высказались семьи родителей жертв сбитого самолета МАУ. Они утверждают, что дело не было доведено до сведения подозреваемых и их адвокатов. Заседание суда продлилось около 2 часов. В их ходе рассматривались заявления подсудимых, родителей потерпевших и их адвокатов.

Реакция украинского МИД по старту судебных заседаний

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На сайте Министерства иностранных дел Украины опубликовали обращение к Ирану вместе с министрами Канады, Швеции и Великобритании. Страны напомнили иранской стороне, что они должны выполнять международно-правовые обязанности по выплате репараций.

"Если Иран продолжит избегать переговоров с группой, у Координационной группы не останется иного выбора, кроме как серьезно рассмотреть другие действия и меры по решению этого вопроса в рамках международного права", — указывается в заявлении.

Что известно о сбитом самолете МАУ

8 января 2020 года стало известно о том, что самолет МАУ упал вскоре после взлета в Иране. На борту самолета погибло 167 человек вместе с 9 членами экипажа. Большинство погибших были жителями Ирана. Позднее стало известно, что самолет не упал, а его сбила система ПВО Ирана. Первое время Иран отказывался от переговоров по выплате компенсаций. Но уже в ноябре 2020 Иран заявил, что выплатит семьям погибших 200 млн евро.

[ + – ] Катастрофа самолета МАУ Фото: CBC

Остаточная причина крушения самолета — ошибочное определение пассажирского самолета как вражеской цели. Членов ПВО и вышестоящее командование и предстало перед судом. При этом была увеличена и сумма компенсации. Каждой семье выплачивают по 150 тысяч долларов.

"Правительство утвердило постановление, согласно которому за каждого погибшего необходимо выплатить $150 тысяч семьям погибших – как иностранным, так и иранским гражданам – согласно нормам относительно права наследования", — заявил представитель МИД Ирана Мохсен Бахарванд.