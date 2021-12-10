Готується стріляти біля Маріуполя та Бердянська. Росія перекрила більшу частину Азовського моря
Частина закритих Росією районів розташована за 6 км від берегів України. Ближче за всіх – коса Бірючий острів і Маріуполь.
Росія до 10 грудня перекрила близько 70% акваторії Азовського моря. Такі дані повідомила пресслужба Військово-морських сил України.
Командування РФ розмістило навігаційні попередження про обмеження судноплавства через проведення артилерійських стрільб біля Маріуполя, Бердянська та Генічеська.
Російська Федерація оголосила такі навігаційні попередження:
- 602A в районі коси Бірючий острів;
- 602B біля коси Обіточна;
- 602C у районі Маріуполя.
На карті ВМС видно, що деякі закриті райони Азовського моря розташовані за 4 милі (6,4 кілометри) від берегів України. Найближче до них розташовані коса Бірючий острів і Маріуполь.
Аналогічне перекриття деяких районів Азовського моря Росія проводить систематично, що перешкоджає вільному судноплавству в Азовському морі, наголосили у ВМС.
"Оголошення навігаційних попереджень Російською Федерацією в Азовському морі в безпосередній близькості від пунктів базування українських ВМС і цивільних портів є відкритою провокацією. Подібні дії агресора ще раз демонструють спроби РФ перетворити Азовське море на своє внутрішнє "озеро", — робить висновок українське морське командування.
Нагадаємо, що вчора російська ФСБ заявила про рух українського корабля "Донбас" у бік Керченської протоки з відмовою вимог щодо зміни курсу. При цьому пошуково-рятувальне судно не було обладнане зброєю. Через цю ситуацію в Керченській протоці утворився затор із десятків кораблів.
У Кремлі назвали цей інцидент "провокацією, яка загрожує серйозними наслідками".
Фокус писав про те, що в листопаді 2018 року росіяни захопили три українські кораблі "Гюрза-М" і буксир "Яни Капу" під час їхнього планового переходу з порту Одеси до Маріуполя.