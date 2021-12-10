Готується стріляти біля Маріуполя та Бердянська. Росія перекрила більшу частину Азовського моря

Частина закритих Росією районів розташована за 6 км від берегів України. Ближче за всіх – коса Бірючий острів і Маріуполь.

Росія до 10 грудня перекрила близько 70% акваторії Азовського моря. Такі дані повідомила пресслужба Військово-морських сил України.

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Командування РФ розмістило навігаційні попередження про обмеження судноплавства через проведення артилерійських стрільб біля Маріуполя, Бердянська та Генічеська.

[ + – ] Повідомлення пресслужби ВМС ЗС України про стрільби, які Росія проводить в Азовському морі

Російська Федерація оголосила такі навігаційні попередження:

602A в районі коси Бірючий острів;

602B біля коси Обіточна;

602C у районі Маріуполя.

На карті ВМС видно, що деякі закриті райони Азовського моря розташовані за 4 милі (6,4 кілометри) від берегів України. Найближче до них розташовані коса Бірючий острів і Маріуполь.

[ + – ] Росія систематично перекриває Азовське море

Аналогічне перекриття деяких районів Азовського моря Росія проводить систематично, що перешкоджає вільному судноплавству в Азовському морі, наголосили у ВМС.

"Оголошення навігаційних попереджень Російською Федерацією в Азовському морі в безпосередній близькості від пунктів базування українських ВМС і цивільних портів є відкритою провокацією. Подібні дії агресора ще раз демонструють спроби РФ перетворити Азовське море на своє внутрішнє "озеро", — робить висновок українське морське командування.

Нагадаємо, що вчора російська ФСБ заявила про рух українського корабля "Донбас" у бік Керченської протоки з відмовою вимог щодо зміни курсу. При цьому пошуково-рятувальне судно не було обладнане зброєю. Через цю ситуацію в Керченській протоці утворився затор із десятків кораблів.

У Кремлі назвали цей інцидент "провокацією, яка загрожує серйозними наслідками".

Фокус писав про те, що в листопаді 2018 року росіяни захопили три українські кораблі "Гюрза-М" і буксир "Яни Капу" під час їхнього планового переходу з порту Одеси до Маріуполя.