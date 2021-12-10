Готовится стрелять возле Мариуполя и Бердянска. Россия перекрыла большую часть Азовского моря

Часть закрытых Россией районов находится в 6 км от берегов Украины. Ближе всех – коса Бирючий остров и Мариуполь.

Россия к 10 декабря перекрыла около 70% акватории Азовского моря. Такие данные сообщила в Facebook пресс-служба Военно-морских сил Украины.

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Командование РФ разместило навигационные предупреждения об ограничении судоходства из-за проведения артиллерийских стрельб возле Мариуполя, Бердянска и Геническа.

[ + – ] Сообщение пресс-службы ВМС ВС Украины о стрельбах, которые Россия проводит в Азовском море

Российская Федерация объявила следующие навигационные предупреждения:

602A в районе косы Бирючий остров;

602B возле косы Обиточная;

602C в районе Мариуполя.

На карте ВМС видно, что некоторые закрытые районы Азовского моря расположены в 4 милях (6,4 километра) от берегов Украины. Ближе всего к ним расположены коса Бирючий остров и Мариуполь.

[ + – ] Россия систематически перекрывает Азовское море

Аналогичные перекрытия некоторых районов Азовского моря Россия проводит систематически, что препятствует свободному судоходству в Азовском море, подчеркнули в ВМС.

"Объявление навигационных предупреждений Российской Федерацией в Азовском море в непосредственной близости от пунктов базирования украинских ВМС и гражданских портов является открытой провокацией. Подобные действия агрессора еще раз демонстрируют попытки РФ превратить Азовское море в свое внутреннее "озеро", – заключает украинское морское командование.

Напомним, что вчера российская ФСБ заявила о движении украинского корабля "Донбасс" в сторону Керченского пролива с отказом требования по изменению курса. При этом поисково-спасательное судно не было оснащено оружием. Из-за этой ситуации в Керченском проливе образовалась пробка из десятков кораблей.

В Кремле назвали этот инцидент "провокацией, которая грозит серьезными последствиями".

Фокус писал о том, что в ноябре 2018 года россияне захватили три украинских корабля Гюрза-М и буксир "Яны Капу" во время их планового перехода из порта Одессы в Мариуполь.