Не тільки хай-тек. Чи готова Америка до війни з Китаєм?

Невибагливі типи кораблів і звичні військові платформи, які виконують звичайні завдання, повинні стояти першому місці за значимістю. Ніколи не варто недооцінювати вплив і цінність звичайних речей.

Любителі військово-морських технологій, включаючи вашого покірного слугу — автора цієї статті, мають звичай закохуватися в нове озброєння та платформи, такі як авіаносці, стелс-винищувачі й есмінці, обвішані датчиками та ракетами.

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Міркування мають приблизно такий вигляд: передові кораблі та літаки борються за панування на морі та в небі. Без них ВМС і Корпус морської піхоти США ніколи не зможуть завоювати перевагу. А без переваги не досягти оперативної та стратегічної переваги. Замість того, щоб підвищувати боєздатність, море стає оплотом проти стратегії США та союзників. Морська стратегія зазнає краху.

Фокус переклав текст Джеймса Голмса, присвячений гіпотетичній війні США та КНР.

Із цієї логіки випливає, що при обговоренні бюджету та проєктуванні флоту першокласне обладнання має посідати почесне місце. Замовлення менш потужного озброєння йде на другий план перед великими кораблями. Збройним силам доводиться відмовлятися від придбання звичайних дизельних ударних підводних човнів, щоб не відвернути обмежені суднобудівні ресурси від атомних ударних субмарин.

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Але тут є щось більше, ніж об'єктивне розташування пріоритетів. Величність і привабливість великих платформ не обмежується їхньою суто військовою цінністю. Вони викликають симпатію, а вона вінчає будь-які дискусії про структуру та стратегію армій. Чорт забирай, моряки живуть на борту своїх кораблів. Кораблі стають домом, а дім — це там, де серце. Як стверджує стратег Едвард Люттвак, авіаносці, есмінці й атомні підводні човни випромінюють "сексуальну привабливість". Звідси натовпи відвідувачів, які з'їжджаються до Нью-Йорка, Сан-Франциско й інших морських портів під час Тижня флоту. Але морякам варто було б відокремлювати пристрасть, яку вони відчувають до своїх кораблів, від холодного розрахунку – тільки так можна створити флот, придатний для реалізації стратегії.

Головний спосіб зробити це – провести різницю між "платформами" та "військовим потенціалом", дотримуючись елементарної мовної гігієни, настільки улюбленої мислителями від Конфуція до Джорджа Орвелла. Називаючи речі своїми іменами, ми прояснюємо формулювання, які в дискусіях про проєктуванні флоту, що, своєю чергою, відкриває можливість для неупередженого аналізу. Я рідко звертаюся до офіційних документів, але в цьому випадку визначення військового потенціалу, дане в Словнику військових і супутніх термінів Міністерства оборони, прояснює ситуацію. Словник стверджує, що військовий потенціал – це "вундервафля". Це "здатність виконати завдання або здійснити послідовність дій у певних умовах і на певному рівні". Іншими словами, це здатність виконувати роботу, а не інструмент, що використовується для виконання.

[ + – ] Моряки мешкають на борту своїх кораблів. Кораблі стають домом, а дім — це там, де серце.

За такого підходу вибір конкретного інструменту відходить на другий план. Насправді мудрий майстер вибирає найдешевший, найпростіший і найменш привабливий інструмент, що підходить для виконання його завдання. Це дозволяє заощадити гроші та при цьому виконати роботу. Любов до вишукувань — або, як виявляється амфібійний оглядач CDR Salamander, слабкість моряків до кораблів, літаків і зброї від "Тіффані" — витрачає ресурси й тягне за собою величезні інші витрати. Нарощування надмірної потужності на платформі коштує грошей, робочої сили й інших ресурсів, які могли б піти на інші життєво важливі цілі або на покупку більшої кількості типових моделей і приріст чисельності флоту. Зрештою, кількість сама собою має якість.

Таким чином, описуючи нові моделі кораблів як військовий потенціал, ми стираємо різницю між обладнанням і цілями, для яких воно існує. Наприклад, справедливо сказати, що "здатність надати гуманітарну допомогу та допомогу при стихійних лихах" стоїть на другому місці після можливостей, спрямованих на перемогу над супротивником. Це важлива спроможність. Але в конкуренції за обмежені ресурси вона повинна поступитися можливостями, які допомагають ВМС і Корпусу морської піхоти США завоювати перевагу в морі та згодом проєктувати силу на сушу. Це головні функції ВМС, і вони мають пріоритет над бажаними, але менш насущними здатностями. Платформи, спеціально розроблені для гуманітарної допомоги та боротьби з наслідками стихійного лиха, повинні стояти в порядку старшинства після основних кораблів або кораблів, які здійснюють морське патрулювання.

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Невибагливі типи кораблів і звичні платформи, які виконують звичайні завдання, повинні стояти на першому місці за значимістю. Деякі з таких суден діють як допоміжні засоби, допомагаючи "гламурним" платформам реалізувати свій потенціал. Інші самі собою сприяють досягненню стратегічних цілей.

До першої категорії належить потенціал, що забезпечує "здатність підтримувати операції флоту на віддалених театрах бойових дій протягом X тижнів або місяців перед протидією з боку рівного супротивника". Поповнення запасів у морі – ключова компетенція ВМС США принаймні з часів Другої світової війни. Видатні історичні діячі підтверджують, що вона відіграла вирішальну роль в успіху американців на Тихому океані. Без цього потенціалу — тобто без куль, консервованих бобів і мазуту, що доставляють невибагливі судна постачання, — флот швидко слабшає в бойових умовах. Щойно в нього закінчиться паливо, продовольство чи боєприпаси, бойовий флот практично марний.

Флот без логістики – це не більше ніж колекція яхт або торгових суден, що тиняються вздовж ворожих берегів без жодної причини.

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Флот бойового постачання – судна-буксирувальники, кораблі з боєприпасами та холодильними установками – відіграє важливу роль у стратегії, незважаючи на свою невибагливість. Судна бойового постачання допомагають флоту трансформувати потенціал у бойову міць. Вони дозволяють "гламурним" платформам залишатися на стратегічних рубежах і виконувати свої завдання протягом X тижнів або місяців. Таким чином, робочі судна не можуть бути другорядними при проєктуванні флоту. Не менш важлива й здатність проводити ремонт і технічне обслуговування на передовій – не кажучи вже про капітальний ремонт на верфях дому. Колись ВМС містили флот плавучих баз есмінців і підводних човнів саме для цієї мети. Потім деякі плавучі бази есмінців були списані та здані на металобрухт. Інші кораблі стоять на якорі, чекаючи тієї ж долі. А флот плавучих баз підводних човнів скоротився до двох сорокалітніх суден.

Військово-морське командування та його політичне керівництво повинні проаналізувати здатність флоту підтримувати операції в далеких водах. В іншому випадку інші великі держави можуть зрозуміти, що для досягнення своїх цілей їм достатньо на короткий час затримати американський морський наступ. Так що насправді стримування спирається на сухі доки, майстерні та громіздкі судна постачання. Якщо стримування – це сукупність можливостей, рішучості їх використовувати та сил, розгорнутих у ключових місцях на морській карті, воно зазнає невдачі, якщо суперники почнуть сумніватися в здатності американських ВМС і морської піхоти підтримувати серйозний бойовий потенціал на місцях бойових дій досить довго, щоб здобути перевагу.

Сценарій супротивників матиме приблизно такий вигляд: пережити початковий шок, потягнути час, а потім спостерігати, як американські сили йдуть через відсутність постачання та підтримки.

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У цей час поле бою однозначно переходить противнику. У потенційних противників не повинно виникнути навіть думки, що американським силам не вистачить стійкості та витривалості. Щодо потенціалу, який сам по собі допомагає досягати стратегічних цілей, подумайте про можливість "закривати вузькі моря та небо для ворожих суден і літаків". Такий потенціал стане ключовим, якщо Сполучені Штати та їхні союзники ухвалять стратегію оборони архіпелагів на Далекому Сході. Оборона архіпелагів закриє китайським підрозділам доступ у західну частину Тихого й Індійського океанів, який усе потрібніший за Пекін. Це завадить китайцям господарювати в регіоні та закриє Народно-визвольну армію в ближніх водах у разі збройного конфлікту.

Звичайно, висококласні бойові кораблі та літаки могли б узяти на себе основне навантаження на несення караульної служби вздовж першого острівного ланцюга, але такі статичні функції витрачають бойовий потенціал платформ від "Тіффані". Бойові літаки, озброєні ракетами сухопутні війська, мінні поля, зграї малих ракетних кораблів, що курсують вгору та вниз острівним ланцюгом, і горезвісні дизельні підводні човни – ось підходящі, хай і досить скромні, інструменти реалізації такої стратегії. Вони дешеві, практичні та підходять для оборони периметра. Бойовий флот повинен бути опорою для захисників острівного ланцюга, але в основному зосередитися на мобільних наступальних операціях уздовж і впоперек азійського узбережжя. Саме в цьому, а не дозорі на аванпосту, полягає порівняльна перевага флоту.

[ + – ] Бойовий флот повинен бути опорою для захисників острівного ланцюга, але в основному зосередитися на мобільних наступальних операціях уздовж і впоперек азійського узбережжя. Фото: U.S. Navy Photo

Якщо відокремити потенціал від стратегії, правильно визначити його та поставити в основу при проєктуванні й експлуатації флоту, то перед американськими та союзними командирами відкриються нові горизонти.

Гросмейстер стратегії Карл фон Клаузевіц радив генералам оцінити, чи не є їхні противники "тендітніми судинами", схильними розбитися при першому ж ударі.

Перш ніж вступати в бій із Китаєм або іншим рівним противником, варто поставити собі те саме запитання: чи не перетворили себе ВМС на тендітну посудину своїм захопленням висококласними платформами та можливостями, нехтуючи стратегічно важливим, але невибагливим потенціалом?

Якщо це так, то оборона союзників стала "тендітною" у розумінні Нассіма Талеба. Усунення недоліків у матеріально-технічному постачанні, розширення стратегічного погляду керівництва на звичайні можливості й обладнання, а також самоаналіз допоможуть ВМС стати більш стійкими. Талеб віддає перевагу "антитендітним" системам, які не тільки витримують удари молота, але й отримують із них користь. Такі системи тримають удар, залишаються функціональними та стають сильнішими, ніж раніше. Ми повинні прагнути антикрихкості, але стійкість – це хороший перший крок.

Про автора

Джеймс Голмс – завідувач кафедри морської стратегії імені Дж. К. Вайлі у Військово-морському коледжі та співавтор книги Red Star over the Pacific. Редакція може не розділяти думку автора.