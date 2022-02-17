Контужені, поранені та травмовані: в ООС озвучили результати загострення на Донбасі

За інформацією штабу ООС, поранення отримали дві цивільні особи й один боєць ЗСУ. Ще один отримав бойову травму, а вихователі обстріляного садка у Станиці Луганській — контузії.

Унаслідок обстрілів російсько-окупаційними військами позицій ЗСУ та населених пунктів на Донбасі сьогодні, 17 лютого, один український військовослужбовець отримав поранення, ще один — бойову травму. Захисники перебувають у лікувальному закладі, стан здоров'я пораненого воїна — середньої тяжкості, травмованого — задовільний, повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил.

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Також унаслідок сьогоднішнього обстрілу проросійських бойовиків поранено двох цивільних осіб. А троє співробітників дошкільного навчального закладу у Станиці Луганській отримали контузії.

За інформацією пресслужби ООС, унаслідок ворожого вогню пошкоджено будівлю дитячого садка та лінії електропередач у Станиці Луганській. А в населеному пункті Врубівка пошкоджено будівлю школи та газопровід.

Загалом станом на 16 годину поточної доби з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі зафіксовано 39 порушень режиму припинення вогню, 30 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

У Штабі ООС наголошують, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріл супротивника лише в разі загрози життю військовослужбовців. Також завдяки зусиллям воїнів ЗСУ кордони українських підрозділів залишилися незмінними.

Нагадаємо, обстріл дитячого садка у Станиці Луганській стався сьогодні приблизно о 09:00, на той момент у будівлі перебувало 20 дітей.

Офіцер ЗСУ розповів Фокусу, звідки міг був здійснений постріл, який уразив дитячий садок "Казка" у Станиці Луганській.

Також окупанти обстріляли ліцей з дітьми усередині селища під Попасною, в якому знаходилися діти.

Україна скликає позачергове засідання ТКГ через загострення ситуації на Донеччині. Представники України у ТКГ пропонують провести позачергові консультації робочої групи з питань безпеки та позачергове засідання контактної групи.