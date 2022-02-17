Контуженные, раненые и травмированный: в ООС озвучили результаты обострения на Донбассе

По информации штаба ООС, ранения получили два гражданских лица и один боец ВСУ. Еще один получил боевую травму, а воспитатели обстрелянного садика в Станице Луганской — контузии.

В результате обстрелов российско-оккупационными войсками позиций ВСУ и населенных пунктов на Донбассе сегодня, 17 февраля, один украинский военнослужащий получил ранение, еще один – боевую травму. Защитники находятся в лечебном заведении, состояние здоровья раненого воина – средней тяжести, травмированного – удовлетворительное, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

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Также в результате сегодняшних обстрелов пророссийских боевиков ранены два гражданских лица. А трое сотрудником дошкольного учебного заведения в Станице Луганской получили контузии.

По информации пресс-службы ООС, в результате вражеского огня повреждено здание детского сада и линии электропередач в Станице Луганской. А в населенном пункте Врубивка повреждены здание школы и газопровод.

В целом по состоянию на 16 часов текущих суток со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе зафиксировано 39 нарушений режима прекращения огня, 30 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В Штабе ООС подчеркивают, что украинские военные открывали ответный огонь на обстрелы противника только в случае угрозы жизни военнослужащих. Также благодаря усилиям воинов ВСУ рубежи украинских подразделений остались прежними.

Напомним, обстрел детского садика в Станице Луганской произошел сегодня около 09:00, на тот момент в здании находилось 20 детей.

Офицер ВСУ рассказал Фокусу, откуда мог был совершен выстрел, поразивший детский сад "Казка" в Станице Луганской.

Также оккупанты обстреляли лицей с детьми внутри в поселке под Попасной, в котором находились дети.

Украина созывает внеочередное заседание ТКГ из-за обострения ситуации на Донбассе. Представители Украины в ТКГ предлагают провести внеочередные консультации рабочей группы по вопросам безопасности, а также внеочередное заседание контактной группы.