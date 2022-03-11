Україна отримає від Швеції захисне спорядження: що відомо

За словами глави МЗС Швеції Анн Лінде, підтримка України від їхньої країни продовжуватиме зростати.

Швеція передасть Україні захисне спорядження, дрони та біноклі. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила пані міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде.

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Лінде наголосила, що підтримка з боку Швеції продовжує зростати. Так, Швеція передасть Україні захисне спорядження, дрони та біноклі.

Міністр закордонних справ Швеції додала, що сторона продовжує підтримувати мужніх українців.

Ще в грудні 2021 року Міністр оборони Олексій Резніков та міністр оборони Швеції Петер Хульквіст підписали оновлену Угоду про співпрацю у сфері оборони. Заявляють, що частина оборонних та оборонно-промислових проєктів реалізовуватимуть коштом Королівства Швеції.

Раніше 4 російські винищувачі ввірвалися в повітряний простір Швеції. В європейській країні назвали порушення "навмисним та непрофесійним".

10 березня Вашингтон анонсував допомогу українцям, які через військові дії змушені залишати свої будинки. США виділять додаткові 53 млн доларів на гуманітарну допомогу українцям, які страждають від російської агресії. Раніше Фокус повідомляв, що війна вже завдала Україні збитків на $100 млрд. Таку оцінку дав радник президента Зеленського з питань економічних питань Олег Устенко.