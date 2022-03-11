Украина получит от Швеции защитное снаряжение: что известно

По словам главы МИД Швеции Анн Линде, поддержка их страной Украины будет продолжать расти.

Швеция передаст Украине защитное снаряжение, дроны и бинокли. Об этом на своей странице в Twitter сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

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Линде акцентировала, что поддержка со стороны Швеции продолжает расти. Так, Швеция передаст Украине защитное снаряжение, дроны и бинокли.

Министр иностранных дел Швеции добавила, что сторона продолжает поддерживать мужественных украинцев.

Еще в декабре 2021 года Министр обороны Алексей Резников вместе с министром обороны Швеции Петером Хултквистом подписали обновленное Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Заявляется, что часть оборонных и оборонно-промышленных проектов будут реализовываться за счет Королевства Швеция.

Ранее 4 российских истребителя ворвались в воздушное пространство Швеции. В европейской стране назвали нарушение "преднамеренным и непрофессиональным".

10 марта Вашингтон анонсировал помощь украинцам, которые из-за военных действий вынуждены покидать свои дома. США выделят дополнительных 53 млн долларов на гуманитарную помощь украинцам, страдающим от российской агрессии. Ранее Фокус сообщал, что война уже нанесла Украине убытков на $100 млрд. Такую оценку дал советник президента Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.