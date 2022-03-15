Безпілотник у Хорватії був начинений вибухівкою, — ЗМІ (фото)

На місці аварії виявили рештки вибухівки та компоненти бомби, проте журналісти не виключають, що це залишки ракетного двигуна БПЛА.

Швидкісний безпілотник Ту-141 "Стриж", що впав на території Хорватії, був із вибухівкою всередині. Про це повідомляє The Drive, посилаючись на місцеві ЗМІ.

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Вказується, що на місці аварії БПЛА було виявлено сліди вибухівки та компоненти авіабомби. Представники Міноборони заявили, що удар по землі значно зменшив вплив боєголовки на околиці.

Решту "Стрижа", що залишилися, було переміщено для розслідування інциденту. Також було вилучено "чорні ящики", проте малоймовірно, що його залишки включали сучасний захищений реєстратор польотних даних.

[ + – ] БПЛА "Стриж"

У виданні пишуть, що є надія, що після аналізу уламків вдасться зрозуміти хто запустив БПЛА — Україна чи Росія. Цьому також можуть сприяти бортові навігаційні дані, які покажуть чи був збій у роботі безпілотника. Є ймовірність, що Ту-141 запустили в повітряний простір НАТО з бомбою навмисно.

Варто зазначити, що Ту-141 запускається ракетним прискорювачем. Можливо, він не відокремився, і цей прискорювач, що відпрацював, плутають із бомбою, пише автор.

Нагадаємо, 11 березня стало відомо, що у Загребі вибухнув невідомий предмет. У ЗМІ заявляли, що то був БПЛА з України. Прем'єр-міністр Хорватії заявив, що це чітка та недвозначна загроза для НАТО. Усі дані про розслідування передадуть Альянсу.