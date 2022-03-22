Терористи "ДНР" захопили евакуаційні автобуси під Маріуполем, – Верещук

Транспорт захопили біля селища Мангуш, у полон потрапили працівники Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Бойовики "ДНР" 22 березня захопили під Маріуполем колону автобусів, на яких мали евакуювати людей. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук під час єдиного телемарафону.

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Евакуація, за її словами, мала відбуватися по узгодженому гуманітарному коридорі. Автобуси захопили біля селища Мангуш Маріупольського району.

[ + – ] Обстріл Маріуполя не припиняють

Бойовики "ДНР" захопили й працівників Держслужби України з надзвичайних ситуацій. Міністр каже, що людей намагатимуться звільнити всіма силами.

"Те, що вони роблять, справді звірство. Ось ціна слова тих, хто каже, що вони миротворці, хто каже, що приніс мир. Це визнаний коридор, ми його погодили, і зараз людей тримають у заручниках. Повідомляють, що техніку заберуть, а людей, можливо, відпустять, а може, й ні", — зауважила міністр.

Евакуація з Маріуполя — виїхати хочуть щонайменше 100 тисяч людей

Верещук зазначила, що з обложеного окупантами Маріуполя хоче виїхати щонайменше 100 тисяч людей, але не можуть цього зробити.

"Насправді, коридору немає як такого. А ті, що є, вони тільки для легкових автомобілів і для тих, хто може йти пішки. Уявіть, людям доведеться йти 10, 20 і більше кілометрів в пункт, де ми могли б їх посадити в автобус і відвезти до Запоріжжя", — пояснила вона ситуацію.

[ + – ] За словами Верещук, зараз ніхто не може наочно оцінити ситуацію в Маріуполі.

Рятувальники не можуть підійти до розбомбленого армією РФ драматичного театру в Маріуполі через постійні обстріли, заявила міністр.

"Ніхто поки не може наочно оцінити ситуацію, що склалася там (у Маріуполі)", — підсумувала Верещук.

Війська РФ 15 березня розстріляли під Києвом колону мирних жителів, яких хотіли евакуювати не через узгоджений "зелений" коридор.

Фокус раніше докладно описував, про що говорять люди, які втекли з Маріуполя до Польщі.

Сьогодні, 22 березня, Маріуполь покинули останні два співробітники Associated Press — відеожурналіст Мстислав Чернов та фотограф Євген Малолєтка.

Ворожа армія вимагала від України здати Маріуполь в обмін на відкриття гуманітарних коридорів, але Київ не прийняв цих умов.