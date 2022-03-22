Террористы "ДНР" захватили эвакуационные автобусы под Мариуполем, – Верещук

Транспорт захватили возле поселка Мангуш, в плен попали работники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Боевики "ДНР" 22 марта захватили под Мариуполем колонну автобусов, на которых должны были эвакуировать людей. Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук во время единого телемарафона.

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Эвакуация, по ее словам, должна была проходить по согласованному гуманитарному коридору. Автобусы захватили возле поселка Мангуш Мариупольского района.

[ + – ] Обстрелы Мариуполя не прекращаются

Боевики "ДНР" захватили и работников Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. Министр говорит, что людей будут пытаться освободить всеми силами.

"То, что они делают, действительно зверство. Вот цена слова тех, кто говорит, что они миротворцы, кто говорит, что принес мир. Это признанный коридор, мы его согласовали, и сейчас людей держат в заложниках. Сообщают, что технику заберут, а людей, возможно, пустят, а может и нет", — заметила министр.

Эвакуация из Мариуполя – уехать хотят минимум 100 тысяч человек

Верещук отметила, что из осажденного оккупантами Мариуполя хочет уехать минимум 100 тысяч человек, но не могут этого сделать.

"На самом деле, коридора нет как такового. А те, что есть, они только для легковых автомобилей и для тех, кто может идти пешком. Представьте, людям придется идти 10, 20 и более километров в пункт, где мы могли бы их посадить в автобус и отвезти в Запорожье", — объяснила она ситуацию.

[ + – ] По словам Верещук, сейчас никто не может наглядно оценить ситуацию в Мариуполе

Спасатели не могут подойти к разбомбленному армией РФ драматическому театру в Мариуполе из-за постоянных обстрелов, заявила министр.

"Никто пока не может наглядно оценить сложившуюся там (в Мариуполе) ситуацию", – подытожила Верещук.

Войска РФ 15 марта расстреляли под Киевом колонну мирных жителей, которых хотели эвакуировать не через одобренный "зеленый" коридор.

Фокус ранее подробно описывал, о чем говорят люди, которые бежали из Мариуполя в Польшу

Сегодня, 22 марта Мариуполь покинули последние два сотрудника Associated Press – видеожурналист Мстислав Чернов и фотограф Евгений Малолетка.

Вражеская армия требовала от Украины сдать Мариуполь в обмен на открытие гуманитарных коридоров, но Киев не принял эти условия.