Москва воює тільки з цивільними: Єрмак відповів на погрози РФ завдати удари по Києву

Росія, за словами глави ОП, лякає ракетними ударами по столиці для провокації. Але за всі злочини окупанти відповідатимуть перед трибуналом.

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Кремль довів, що вміє воювати лише з мирним населенням, а не зі Збройними силами України. Про це повідомив у Telegram голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

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Так Єрмак відреагував на погрози Міністерства оборони Росії вдарити по "центрах ухвалення рішень" в Україні, зокрема в Києві.

Росія, за словами Єрмака, спеціально створює провокації для чергових погроз, а розмови про ракетні удари по столиці це наслідок задуму ворога.

"Ми готові до будь-яких сценаріїв і жоден російський не спрацює. За всі злочини Росія відповідатиме перед міжнародним трибуналом у майбутньому", — сказав Єрмак.

Зазначимо, що сьогодні, 13 квітня представник Міноборони Росії Ігор Конашенков публічно погрожував Україні новими ударами за нібито "спроби диверсій і завдання ударів ЗСУ по об'єктах в РФ".

Росія кілька разів звинувачувала ЗСУ в авіаударах по об'єктах інфраструктури. На початку квітня було кілька вибухів у Бєлгороді, зокрема на нафтобазі. Влада РФ звинуватила у тому, що сталося, Збройні сили України.

Міноборони України спростовувало факт авіаудару та говорило про провокацію Кремля.

РФ також кілька разів заявляла про обстріл українськими військовими прикордонних пунктів у Курській області.