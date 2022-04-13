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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Москва воює тільки з цивільними: Єрмак відповів на погрози РФ завдати удари по Києву

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Єрмак Андрій, голова ВП, офіс президента Єрмак
Фото: pravda.com.ua | За словами Єрмака, РФ відповість за все перед міжнародним трибуналом

Росія, за словами глави ОП, лякає ракетними ударами по столиці для провокації. Але за всі злочини окупанти відповідатимуть перед трибуналом.

Кремль довів, що вміє воювати лише з мирним населенням, а не зі Збройними силами України. Про це повідомив у Telegram голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Так Єрмак відреагував на погрози Міністерства оборони Росії вдарити по "центрах ухвалення рішень" в Україні, зокрема в Києві.

Росія, за словами Єрмака, спеціально створює провокації для чергових погроз, а розмови про ракетні удари по столиці це наслідок задуму ворога.

"Ми готові до будь-яких сценаріїв і жоден російський не спрацює. За всі злочини Росія відповідатиме перед міжнародним трибуналом у майбутньому", — сказав Єрмак.

Зазначимо, що сьогодні, 13 квітня представник Міноборони Росії Ігор Конашенков публічно погрожував Україні новими ударами за нібито "спроби диверсій і завдання ударів ЗСУ по об'єктах в РФ".

Росія кілька разів звинувачувала ЗСУ в авіаударах по об'єктах інфраструктури. На початку квітня було кілька вибухів у Бєлгороді, зокрема на нафтобазі. Влада РФ звинуватила у тому, що сталося, Збройні сили України.

Міноборони України спростовувало факт авіаудару та говорило про провокацію Кремля.

РФ також кілька разів заявляла про обстріл українськими військовими прикордонних пунктів у Курській області.