Москва воюет только с гражданскими: Ермак ответил на угрозы РФ нанести удары по Киеву

Россия, по словам главы ОП, пугает ракетными ударами по столице для провокации. Но за все преступления оккупанты ответят перед трибуналом.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Кремль доказал, что умеет воевать только с мирным населением, а не с Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Таким образом Ермак отреагировал на угрозы Министерства обороны России ударить по "центрам принятия решений" в Украине, в том числе в Киеве.

Россия, по словам Ермака, специально создает провокации для очередных угроз, а разговоры о ракетных ударах по столице – это следствие замысла врага.

"Мы готовы к любым сценариям и ни один российский не сработает. За все преступления Россия будет отвечать перед международным трибуналом в будущем", – заключил Ермак.

Отметим, что сегодня, 13 апреля представитель Минобороны России Игорь Конашенков публично угрожал Украине новыми ударами за якобы "попытки диверсий и нанесения ударов ВСУ по объектам в РФ".

Россия несколько раз обвиняла ВСУ в авиаударах по объектам инфраструктуры. В начале апреля было несколько взрывов в Белгороде, в том числе на нефтебазе. Власти РФ обвинили в случившемся Вооруженные силы Украины.

Минобороны Украины опровергало факт авиаудара и говорило о провокации Кремля.

РФ также несколько раз заявляла об обстрелах украинскими военными погранпунктов в Курской области.