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Военный Фокус Российско-украинская война

Москва воюет только с гражданскими: Ермак ответил на угрозы РФ нанести удары по Киеву

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Ермак Андрей, глава ОП, офис президента Ермак
Фото: pravda.com.ua | По словам Ермака, РФ ответит за все перед международным трибуналом

Россия, по словам главы ОП, пугает ракетными ударами по столице для провокации. Но за все преступления оккупанты ответят перед трибуналом.

Кремль доказал, что умеет воевать только с мирным населением, а не с Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Таким образом Ермак отреагировал на угрозы Министерства обороны России ударить по "центрам принятия решений" в Украине, в том числе в Киеве.

Россия, по словам Ермака, специально создает провокации для очередных угроз, а разговоры о ракетных ударах по столице – это следствие замысла врага.

"Мы готовы к любым сценариям и ни один российский не сработает. За все преступления Россия будет отвечать перед международным трибуналом в будущем", – заключил Ермак.

Отметим, что сегодня, 13 апреля представитель Минобороны России Игорь Конашенков публично угрожал Украине новыми ударами за якобы "попытки диверсий и нанесения ударов ВСУ по объектам в РФ".

Россия несколько раз обвиняла ВСУ в авиаударах по объектам инфраструктуры. В начале апреля было несколько взрывов в Белгороде, в том числе на нефтебазе. Власти РФ обвинили в случившемся Вооруженные силы Украины.

Минобороны Украины опровергало факт авиаудара и говорило о провокации Кремля.

РФ также несколько раз заявляла об обстрелах украинскими военными погранпунктов в Курской области.