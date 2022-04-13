Москва воюет только с гражданскими: Ермак ответил на угрозы РФ нанести удары по Киеву
Россия, по словам главы ОП, пугает ракетными ударами по столице для провокации. Но за все преступления оккупанты ответят перед трибуналом.
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Кремль доказал, что умеет воевать только с мирным населением, а не с Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Таким образом Ермак отреагировал на угрозы Министерства обороны России ударить по "центрам принятия решений" в Украине, в том числе в Киеве.
Россия, по словам Ермака, специально создает провокации для очередных угроз, а разговоры о ракетных ударах по столице – это следствие замысла врага.
"Мы готовы к любым сценариям и ни один российский не сработает. За все преступления Россия будет отвечать перед международным трибуналом в будущем", – заключил Ермак.
Отметим, что сегодня, 13 апреля представитель Минобороны России Игорь Конашенков публично угрожал Украине новыми ударами за якобы "попытки диверсий и нанесения ударов ВСУ по объектам в РФ".
Россия несколько раз обвиняла ВСУ в авиаударах по объектам инфраструктуры. В начале апреля было несколько взрывов в Белгороде, в том числе на нефтебазе. Власти РФ обвинили в случившемся Вооруженные силы Украины.
Минобороны Украины опровергало факт авиаудара и говорило о провокации Кремля.
РФ также несколько раз заявляла об обстрелах украинскими военными погранпунктов в Курской области.