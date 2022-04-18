Ракетний обстріл Львова: загинуло 6 людей, постраждала дитина

Збройні сили РФ тричі влучили в об'єкт військової інфраструктури та один раз — у шиномонтаж. Ударна хвиля вибила вікна в готелі, де мешкають українські біженці, повідомив мер міста.

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Внаслідок ракетного удару по Львову загинуло 6 людей. Такі дані привів у Telegram голова Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький, пославшись на інформацію від повітряного командування "Захід".

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Через обстріл постраждали 8 людей, зокрема одна дитина, поінформував голова ОВА.

Козицький уточнив, що вранці, 18 квітня, здійснили чотири ракетні удари по місту: три — по об'єкту військової інфраструктури та один — по шиномонтажу.

Об'єкти зазнали суттєвих пошкоджень, сталися пожежі, які досі гасять.

Народний депутат від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький опублікував фотографію автомобіля, в який влучили уламки снаряда.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про ліквідацію наслідків ракетних ударів, до цього залучені всі профільні служби. За інформацією градоначальника, внаслідок атаки поранено 11 людей.

Пошкоджено або знищено близько 40 автомобілів. Ударна хвиля вибила вікна в готелі поблизу, в ньому живуть евакуйовані українці, наголосив Садовий.

Градоначальник зазначив, що рух перекритий на вулицях Левандівська (від вул. Сяйво до вул. Шевченка) та на вул. Шевченка в районі повороту на вулицю Тунельну біля готелю НТОН.

Голова "Укрзалізниці" Олександр Камишев раніше писав про попадання ракет поряд із залізничними об'єктами. Козицький закликав мешканців міста перебувати в укриттях.

Нагадаємо, що 29 березня російський винищувач обстріляв Львів двома ракетами типу "Х" із Білорусі, українським військовим вдалося їх збити.

Армія загарбників 18 березня випустила з Чорного моря по авіаремонтному заводу Львова 6 крилатих ракет Х-555.