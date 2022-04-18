Ракетный обстрел Львова: погибли 6 человек, пострадал ребенок

Вооруженные силы РФ три раза попали по объекту военной инфраструктуры и один раз – по шиномонтажу. Ударная волна выбила окна в отеле, где живут украинские беженцы, сообщил мэр города.

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В результате ракетного удара по Львову погибли 6 человек. Такие данные привел в Telegram глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий, сославшись на информацию от воздушного командования "Запад".

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Из-за обстрела пострадали 8 человек, в том числе один ребенок, проинформировал глава ОВА.

Козицкий уточнил, что утром 18 апреля произошло четыре ракетных удара по городу: три – по объекту военной инфраструктуры и один – по шиномонтажу.

Объекты получили существенные повреждения, произошли пожары, которые до сих пор тушат.

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий опубликовал фотографию автомобиля, в который попали осколки снаряда.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о ликвидации последствий ракетных ударов, в это задействованы все профильные службы. По информации градоначальника, в результате атаки ранены 11 человек.

Повреждены или уничтожены около 40 автомобилей. Ударная волна выбила окна в отеле поблизости, в нем живут эвакуированные украинцы, подчеркнул Садовый.

Градоначальник отметил, что движение перекрыто по улицам Левандовская (от ул. Сяйво до ул. Шевченко) и Шевченко в районе поворота на улицу Туннельную возле отеля НТОН.

Глава "Укрзализныци" Александр Камышев ранее писал о попадании ракет рядом с железнодорожными объектами. Козицкий призывал жителей города находиться в укрытиях.

Напомним, что 29 марта российский истребитель обстрелял Львов двумя ракетами типа "Х" с Беларуси, украинским военным удалось их сбить.

Армия захватчиков 18 марта выпустила с Черного моря по авиаремонтному заводу Львова 6 крылатых ракет Х-555.