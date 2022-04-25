З'явилися перші ехолокаційні знімки крейсера "Москва" із дна Чорного моря (фото)

На знімках видно, що флагман Чорноморського флоту ліг на дно лівим бортом. Також поряд знайшли вертоліт Мі-26, за допомогою якого могли намагатися загасити спалах на борту.

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З'явилися перші фото затонулого ракетного крейсера "Москва" — флагмана Чорноморського флоту РФ. Їх опублікувало видання "Думська".

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Знімки прокоментував драйвер-інструктор із Одеси Ростислав Курочкін. На ехолокаційних зображення видно, що "Москва" лягла на дно лівим бортом. Це підтверджує повідомлення Міноборони РФ про крен на лівий борт.

"Судячи з розташування уламків корпус корабля розламався до зіткнення з дном, що говорить про пошкодження силового набору поблизу надбудови", — розповів Курочкін.

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Також на одному із зображень помітні уламки вертольота Мі-26. Ймовірно, його використали у спробах погасити спалах на борту крейсера. Офіційних повідомлень про втрату ще й гелікоптера з боку російського Міноборони не було.

[ + – ] Затонулий вертоліт

Додамо, що зараз невідомо, хто зробив знімки. Одна з версій — німецький активний сонар Atlas Electronik CSU 90. У регіоні він є на озброєнні лише ізраїльських підводних човнів Dolphin.

Ряд OSINT-блогерів (OSINT — це розвідка за відкритими даними) відзначають, що зображення на знімках занадто чітке. Також у користувачів викликає сумнів наявність тіні на одному із зображень та її чіткість. Наприклад, вони наводять зображення сонара на силуеті риби.

[ + – ] Так виглядає риба через DIDSON сонар

Нагадаємо, російський крейсер "Москва" був уражений двома українськими ракетами "Нептун", унаслідок чого отримав серйозні пошкодження та затонув. До місця загибелі судна направили 110-річне рятувальне судно.

За даними ЗМІ, у РФ заарештували командувача Чорноморського флоту за загибель "Москви".