З'явилися перші ехолокаційні знімки крейсера "Москва" із дна Чорного моря (фото)
На знімках видно, що флагман Чорноморського флоту ліг на дно лівим бортом. Також поряд знайшли вертоліт Мі-26, за допомогою якого могли намагатися загасити спалах на борту.
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З'явилися перші фото затонулого ракетного крейсера "Москва" — флагмана Чорноморського флоту РФ. Їх опублікувало видання "Думська".
Знімки прокоментував драйвер-інструктор із Одеси Ростислав Курочкін. На ехолокаційних зображення видно, що "Москва" лягла на дно лівим бортом. Це підтверджує повідомлення Міноборони РФ про крен на лівий борт.
"Судячи з розташування уламків корпус корабля розламався до зіткнення з дном, що говорить про пошкодження силового набору поблизу надбудови", — розповів Курочкін.Важливо
Також на одному із зображень помітні уламки вертольота Мі-26. Ймовірно, його використали у спробах погасити спалах на борту крейсера. Офіційних повідомлень про втрату ще й гелікоптера з боку російського Міноборони не було.
Додамо, що зараз невідомо, хто зробив знімки. Одна з версій — німецький активний сонар Atlas Electronik CSU 90. У регіоні він є на озброєнні лише ізраїльських підводних човнів Dolphin.
Ряд OSINT-блогерів (OSINT — це розвідка за відкритими даними) відзначають, що зображення на знімках занадто чітке. Також у користувачів викликає сумнів наявність тіні на одному із зображень та її чіткість. Наприклад, вони наводять зображення сонара на силуеті риби.
Нагадаємо, російський крейсер "Москва" був уражений двома українськими ракетами "Нептун", унаслідок чого отримав серйозні пошкодження та затонув. До місця загибелі судна направили 110-річне рятувальне судно.
За даними ЗМІ, у РФ заарештували командувача Чорноморського флоту за загибель "Москви".