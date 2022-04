Війна за Чорне море. Як без власного флоту обезголовити флот ворога

Неймовірне потоплення "Москви" може стати поворотним моментом: російські військові кораблі відходять від узбережжя, щоб захиститись, і відкривають більше прибережного простору для маневрів українських сил. Серйозні заходи захисту узбережжя в поєднанні з обмеженими рейдами цілком здатні поставити під загрозу навіть такі об'єкти, як Севастополь.

На перший погляд, російське вторгнення в Україну здається сухопутною війною. Газети рясніють фотографіями згорілих танків, а по телебаченню і в Інтернеті ми дізнаємося про білоруський кордон і колони вантажівок і слухаємо експертні коментарі генералів. Однак не можна забувати й про війну на морі.

Фокус переклав новий текст Бі Джей Армстронга, присвячений війні на Чорному морі.

Вдарити по Севастополю. Як Україні далі захищати Чорне море

Бої точилися не лише навколо Києва, а й за контроль над ключовими портовими містами. Сама Росія пояснює свій рух на сході захистом російськомовного населення та територіальною експансією, однак є й друга, стратегічна причина: бажання прокласти сухопутний міст у Крим, який знизить уразливість російської військово-морської бази в Севастополі.

Варто розглянути три основні складові війни на морі

По-перше, морські бої відбуваються далеко від суші, ускладнюючи наше розуміння ситуації.

По-друге, російський флот дотримувався основних елементів військово-морської стратегії, що вказує на її актуальність у наш час.

По-третє, для адаптації України до конфлікту та внесення коректив у майбутньому необхідно знати військово-морську історію та творчо підходити до майбутнього ВМС.

Морська сліпота в теорії та на практиці

Понад десять років тому Буч Бракенел і Джеймс Краска написали, що "Сполучені Штати страждають від своєрідної "морської сліпоти" — нездатності оцінити центральну роль океанів та військово-морської могутності в забезпеченні нашої стратегічної безпеки та економічного процвітання". В більшості випадків термін "морська сліпота" використовують метафорично або зосереджено на глобальних економічних та оборонних зв'язках між державами та морями. Однак у російсько-українській війні Сполучені Штати зазнають морської сліпоти в буквальному значенні.

Завдяки спостерігачам, які переглядають соціальні мережі в пошуках даних із відкритих джерел, нам відкривається величезна кількість інформації про війну, яку ми потім оцінюємо на предмет правдивості та корисності. Однак лише мала частина цих даних присвячена морям. Наші стрічки заповнені фотографіями танків Т-72 і згорілих вантажівок, відеороликами з безпілотників і повідомленнями військових, в яких коротко описують зміни в ході бойових дій.

Ті з нас, хто покладається на відкриті джерела, практично сліпі до того, що відбувається на українському узбережжі та в Чорному морі. Винятки, такі як фінальна битва на острові Зміїний або потоплення російського судна класу "Алігатор" біля пірсу в Бердянську, підтверджують правило. Перші новини про потоплення крейсера "Москва" також засновані на перепостах пресрелізів обох сторін конфлікту або повідомленнях онлайн-видань, а не на знімках, відео чи інформації з місця подій — все це почало надходити через багато часу після події.

За перебігом війни в морі намагаються стежити нечисленні ЗМІ та онлайн-трекери. Г. І. Саттон постійно забезпечує інформацією з відкритих джерел сайт військово-морської розвідки Covert Shores і пише репортажі для USNI News, коли вдається підтвердити деталі. Але отримати точну картину того, що відбувається на морі, дуже складно. По-справжньому дієва розвідка вимагає більшого, ніж випадкові знімки комерційних супутників або скриншоти морських транспондерів. Необхідні електронні перехоплення, радари, сонари та невтомні зусилля зі збору та аналізу інформації. Все це означає, що тоді як військово-морські сили НАТО і ВМФ Росії активно збирають власні розвіддані, більшість з нас залишаються в невіданні щодо конфлікту на морі.

Але якщо наші стрічки Twitter та Instagram не заповнені військово-морськими новинами, це не означає, що нічого не відбувається. Важливо пам'ятати, що будь-яка війна, що відбувається на прибережній території (а багато війн відбуваються на території, що не має виходу до моря), має військово-морські елементи. Російське вторгнення та український захист свого суверенітету — не виняток, попри нашу морську сліпоту.

Ретроспектива: військово-морська стратегія в дії

Як нагадав нам Бернард Броуді, військово-морську стратегію можна звести до кількох простих та зрозумілих пунктів. Вона починається з необхідності встановити панування в морі. Далі слід визначити, що робити з контролем, що дає таке панування.

Встановлення панування в морі необов'язково має бути глобальним чи навіть регіональним, воно може бути локальним у районі операцій. Існує два основних способи встановлення панування. Перший — розгромити основний бойовий флот супротивника. Потопивши ворога, ви позбавляєте його можливості зупинити ваші маневри в морі. Але є й другий дуже ефективний спосіб встановити панування — не дати флоту супротивника вийти в море, вдавшись до блокади або завдання ударів, які потоплять судна або обмежать їхнє переміщення ще в порту.

Контроль, отриманий разом із пануванням у морі, зазвичай здійснюють трьома способами. Я називаю їх "трьома китами" військово-морської стратегії: блокада, бомбардування та висадка амфібійного десанту на сушу. Військово-морська стратегія — це змішання та поєднання цих операцій задля досягнення політичних цілей, заради яких ведуть війну. Спроби встановити і використовувати панування в морі дають можливість розглянути російські військово-морські операції на першому етапі теперішньої війни.

З перших днів вторгнення російський флот переважно дотримувався класичної стратегії. Коли Росія анексувала Крим у 2014 році та повернула собі повний контроль над військово-морською базою в Севастополі, де вона тоді орендувала приміщення в України. Росія також оволоділа майже трьома чвертями українського флоту. Коли на початку цього року почалося російське вторгнення, на його шляху стояв лише "москітний флот" із патрульних катерів. Російські військово-морські сили в Севастополі включають ракетні корвети і фрегати, а також кілька підводних човнів класу "Кіло", до яких як флагман приєдналася "Москва" — старий крейсер класу "Слава". Перед початком вторгнення їх посилили десантними кораблями Балтійського і Північного флотів. Ці кораблі скували невеликі українські патрульні сили, що знаходилися в порту на початку війни, і встановили панування в морі за допомогою блокади та ударів по портах України.

Росіяни швидко досягли блокади України, закривши Керченську протоку, яка сполучає менше Чорне море з Азовським, даючи повний контроль над останнім. Крім того, вони розмістили кораблі біля Одеси та інших українських портів.

Блокада залишається неоголошеною і, отже, юридично неофіційною. Цей статус-кво залишається незаперечним, хоча широке морське співтовариство зазначає негативні наслідки для нейтральних суден і кораблів, що потрапили в пастку та зазнали обстрілу в Чорному морі.

Внаслідок торгової блокади Україна опинилася відрізаною від економічних шляхів, необхідних для ведення війни, що зробило країну повністю залежною від прямої фінансової підтримки Заходу. Блокада закрила можливість поповнення запасів Українських Збройних Сил морем, що дозволило б набагато швидше перекидати зброю для бойових дій на сході, ніж везти їх від польського кордону через всю країну.

[ + – ] Росіяни швидко досягли блокади України, закривши Керченську протоку, яка з'єднує менше Чорне море з Азовським, даючи повний контроль над останнім

Маючи повний контроль над Азовським морем і утримуючи блокаду, російський флот розпочав перші десантні операції під час наступу на Маріуполь. Російська військово-морська доктрина розроблена так, щоб уникати ризикованих висадок десанту, воліючи шукати безпечні місця для розміщення військ та техніки. Ця висадка нічим не відрізнялася від інших: вона сталася приблизно за 50 кілометрів на південний захід від портового міста, далеко від його захисників і ближче до безпечного Кримського півострова.

Амфібійні висадки десанту, здійснювані перед ворожою обороною, надзвичайно складні. Невеликі судна, що використовують для висадки амфібійних десантів на берег, а також десантні кораблі типу LST надзвичайно вразливі для легкої протитанкової зброї, якої досить багато в захисників України. Крім того, російські амфібійні сили призначені для висадки на сушу і не використовують доктрину вертикального охоплення з вертольотами, як багато західних військово-морських сил. Зважаючи на ці обмеження, росіяни посилювали свої сухопутні сили з пірсів, поки українці не потопили "Саратов" — амфібійний корабель класу "Алігатор" під час вивантаження на пірсі в Бердянську. Можливо, ця атака змусила росіян обережніше підходити таких амфібійних підкріплень, хоча представник Пентагону заявив, що підкріплення морем триває.

Маріуполь має дві складові, які зробили його ключовою морською ціллю для росіян.

По-перше, це важливий порт на Азовському морі, і контроль над ним перетворить це море на "російське озеро".

По-друге, контроль над Маріуполем життєво важливий для створення сухопутного мосту між російською територією та "островом" Крим, оточеним українською територією.

Севастопольська військово-морська база, за яку століттями точилася боротьба як за ключ до північної частини Чорного моря, залишається вразливою доти, доки вона відрізана від самої Росії. Анексія не тільки Кримського півострова, а й території, що з'єднує його з рештою Росії, є класичною військово-морською місією, оскільки забезпечує безпеку Севастополя.

Крім блокади та введення військ, з перших днів вторгнення Чорноморський флот запускав крилаті ракети "Калібр". Можна з упевненістю сказати, що з-понад тисячі ракет, випущених по Україні російськими військами, кілька сотень призначалися для військово-морських об'єктів, особливо Одеси та прибережних цілей. Можливість поповнення запасів ракет залишається під питанням. Втрата "Москви", напханої протикорабельними і протиповітряними ракетами, набагато менш значуща в цьому відношенні, ніж закриття Туреччиною Босфору для військових кораблів, що не дозволяє росіянам посилити свій флот.

За встановленням панування в морі швидко пішло використання Азовського та Чорного морів для операцій, що впливають на події на суші. Азовське море перекрите, а українські порти блоковані, що припинило як військові, так і комерційні перевезення. Російський флот використав Азовське море для продовження жорстокого штурму Маріуполя. Під час широкомасштабного бомбардування Чорноморський флот випустив сотні ракет, що призвело не лише до тактичного результату, а й до невибірного знищення цивільних об'єктів. Попри неправомірність російської агресії, незаконність морських операцій та ймовірні воєнні злочини, слід визнати, що з погляду військово-морської стратегії російський флот виконав своє завдання ефективно, і це разюче контрастує з невдачами російської армії.

Перспективи: доступ до моря та боротьба за панування на Чорному морі

Втім, відносний успіх росіян на морі не означає, що їхня військово-морська стратегія досягла мети. Стратегія — це діяльність, що ніколи не закінчується. Реалії війни, непередбачуваність людської поведінки та мінливий контекст конфлікту в міжнародному просторі можуть різко змінити розстановку сил успішної військово-морської стратегії. Найчастіше це відбувається через зміну підходу супротивника.

Проблема з пануванням у морі полягає в тому, що хоча в ідеалі воно має бути повним і, принаймні, регіональним, його неможливо досягти раз і назавжди. Альфред Тайєр Меген та Джуліан Корбетт довели це у своїх працях. Вони пояснювали, що хоча військово-морські сили та військово-морські стратеги мають рацію, прагнучи тотального панування в морі, насправді цього ніколи не відбудеться. В конкретному випадку України, коли прибережна країна бореться з експедиційним флотом біля своїх берегів, їй не потрібно встановлювати власне панування в морі — достатньо позбавити його супротивника.

Меген заслужив репутацію людини, зосередженої лише на лінкорах та бойовому флоті, але це карикатура на його реальний внесок у військово-морську стратегію. Він багато писав про необхідність надійної берегової оборони як спільного завдання армії та флоту в межах військово-морської стратегії будь-якої країни. Меген розділив берегову оборону на три ключові засоби: берегову артилерію, мінування та використання малих ударних кораблів — що на зорі 20 століття означало торпедні катери. Як писав Джейсон Ланкастер, сучасні версії цих засобів цілком доступні для українських військ під час різних фаз російського вторгнення.

Сьогодні артилерія берегової оборони існує в багатьох формах. Найочевиднішою сучасною версією важких артилерійських знарядь, вбудованих у берегові укріплення, є протикорабельні берегові ракетні комплекси. На відміну від стаціонарних знарядь у камені або бетоні прибережного форту, вони часто мобільні та пов'язані з мережею даних про цілеуказівку, які надходять від радарів, пілотованих та безпілотних систем збору розвідувальної інформації.

13 квітня 2022 року українські сили повідомили про перші успішні атаки крилатими ракетами по "Москві". Подробиці не підтверджені, але відомо, що корабель затонув за кілька годин під час буксирування до Севастополя.

Україна має трохи ракетних систем "Нептун" власного виробництва, але Великобританія пообіцяла крилаті ракети берегової оборони в межах свого останнього пакета допомоги. Але крилаті ракети — не єдина зброя, доступна для обстрілу ворожих кораблів. Безпілотники Bayraktar, які успішно застосовували проти російської бронетехніки, також існують у морському варіанті, який використовує український флот. Їхній потенціал цілком застосовний проти російських військових кораблів. Крім того, американські безпілотники Switchblade та міномети з лазерним наведенням, попри менший радіус дії, також можуть бути корисними в ближній морській зоні.

[ + – ] Американські безпілотники Switchblade та міномети з лазерним наведенням, попри менший радіус дії, також можуть бути корисними у ближній морській зоні

Мінування — ще один варіант, доступний для українського флоту. Незрозуміло, якою мірою його вже застосовували для протидії російським операціям поблизу берега. Росіяни стверджують, що українці використовують міни, і деякі з них виявлені в Чорному морі. Проте джерело цієї зброї не зрозуміле: росіяни можуть самі використовувати міни для посилення блокади, не дозволяючи кораблям залишати порт після входу до нього. Мінна війна — це гострий меч, адже, замінувавши власні води, доведеться знову зачистити їх, щоб убезпечити свої гавані для торгівлі або підкріплення по морю. Україна справді може застосовувати морські міни, але, напевно, вирішить робити це специфічними способами і в конкретних географічних точках, де вони ймовірніше допоможуть, ніж нашкодять.

Зрештою, питання малих кораблів берегової оборони залишається для України відкритим. Патрульні кораблі її військово-морського флоту вже стали мішенню для росіян: в перший тиждень березня потопили судно "Слов'янськ". Проте переобладнати цивільні малі судна для військових цілей набагато простіше, ніж середні чи великі кораблі.

Якщо ракети Harpoon, що поставляє Великобританія, встановити на малі судна, найімовірніше, буде надто складно, то мінометні труби, що використовують для запуску безпілотників Switchblade та мінометів з лазерним наведенням, досить легко прикріпити на кормовій палубі цивільного рибальського або прогулянкового судна, перепрофільованого на ударні. Крім того, в нещодавньому списку нових засобів сприяння безпеці від уряду США фігурують "безпілотні судна берегової оборони". Як виглядають ці судна і які їхні можливості, неясно, оскільки ВМС США активно не розгортають нічого, що підходить під цей опис.

Схоже, що потоплення "Москви" змусило російські військові кораблі відійти далі в море, щоб уникнути ракетних атак. Це віддаляє блокаду та потенційно відкриває море для українських малих суден.

Військово-морська ситуація в Чорному морі

На першому етапі війни Росії проти України російський флот переважно успішно і послідовно дотримувався військово-морської стратегії. Він швидко встановив панування, не дозволяючи українським кораблям виходити в море.

Як тільки встановили контроль над водами південного узбережжя України та Азовського моря, росіяни почали використовувати їх у своїх воєнних цілях, блокуючи узбережжя, проводячи морські бомбардування цілей як на березі, так і в глибині країни, а також висаджуючи десанти для підкріплення сухопутних військ. Спроби підкріплення російських військ морем були неоднозначними, з деякими успіхами і разючими невдачами, як-от потоплення російського десантного корабля біля пірсу в Бердянську. Але війна на березі вступила в другу фазу.

У міру того, як Україна починає накопичувати складнішу й потужнішу зброю, російські сили стикаються з обмеженнями, пов'язаними із закриттям Босфору Туреччиною відповідно до умов Конвенції Монтре. Ведення морської війни також може змінитися.

Застосування класичних методів берегової оборони з використанням берегової артилерії та ударних можливостей, обережне мінування та творчий підхід до малих суден дадуть українським силам можливість кинути виклик російському пануванню в морі. Хоча Україні не потрібно домагатися панування самій, Київ отримає безліч переваг, позбавивши Росію можливості легко та відкрито використовувати Чорне та Азовське моря.

Неймовірне потоплення "Москви" може стати поворотним моментом: російські військові кораблі відходять від узбережжя, щоб захиститись, і відкривають більше прибережного простору для маневрів українських сил.

Серйозні заходи для захисту узбережжя в поєднанні з обмеженими рейдами цілком здатні поставити під загрозу навіть такі об'єкти, як Севастополь. Чітка військово-морська стратегія України зведе нанівець переваги, створені росіянами в перші тижні війни, і дасть українським військово-морським силам можливість нав'язати російським силам свої витрати.

Про автора

Бі Джей Армстронг — редактор журналу War on the Rocks та асоційований член Форуму з інтегрованої військово-морської історії та досліджень морської могутності. Його четверту книгу Developing the Naval Mind, написану у співавторстві з Джоном Фрейманом, опубліковано в листопаді. Думки, висловлені в статті, не відображають позиції чи політики Військово-морської академії США, Міністерства оборони або будь-якого іншого відомства.