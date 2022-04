Война за Черное море. Как без собственного флота обезглавить флот врага

Невероятное потопление "Москвы" может стать поворотным моментом: российские военные корабли отходят от побережья, чтобы защититься, и открывают больше прибрежного пространства для маневров украинских сил. Серьезные меры по защите побережья в сочетании с ограниченными рейдами вполне способны поставить под угрозу даже такие объекты, как Севастополь.

На первый взгляд российское вторжение в Украину кажется сухопутной войной. Газеты пестрят фотографиями сгоревших танков, а по телевидению и в Интернете мы узнаем о белорусской границе и колоннах грузовиков и слушаем экспертные комментарии генералов. Но нельзя забывать и о войне на море.

Фокус перевел новый текст Би Джей Армстронга, посвященный войне на Черном море.

Ударить по Севастополю. Как Украине дальше защищать Черное море

Бои велись не только вокруг Киева, но и за контроль над ключевыми портовыми городами. Сама Россия объясняет свое продвижение на востоке защитой русскоязычного населения и территориальной экспансией, однако есть и вторая, стратегическая причина: желание проложить сухопутный мост в Крым, который снизит уязвимость российской военно-морской базы в Севастополе.

Стоит рассмотреть три основные составляющие войны на море

Во-первых, морские бои происходят вдали от суши, затрудняя наше понимание ситуации.

Во-вторых, российский флот придерживался основных элементов военно-морской стратегии, что указывает на ее актуальность в наше время.

В-третьих, для адаптации Украины к конфликту и внесения корректив в будущем необходимо знать военно-морскую историю и творчески подходить к будущему ВМС.

Морская слепота в теории и на практике

Более десяти лет назад Буч Бракенел и Джеймс Краска написали, что "Соединенные Штаты страдают от своего рода "морской слепоты" – неспособности оценить центральную роль океанов и военно-морской мощи в обеспечении нашей стратегической безопасности и экономического процветания". В большинстве случаев термин "морская слепота" используется метафорически или сосредоточено на глобальных экономических и оборонных связях между государствами и морями. Однако в российско-украинской войне Соединенные Штаты испытывают морскую слепоту в буквальном смысле.

"Москвы" больше нет. Какие корабли остались в Черноморском флоте РФ

Благодаря наблюдателям, просматривающим социальные сети в поисках данных из открытых источников, нам открывается огромное количество информации о войне, которую мы затем оцениваем на предмет достоверности и полезности. Однако лишь малая часть этих данных посвящена морям. Наши ленты заполнены фотографиями сгоревших танков Т-72 и грузовиков, видеороликами с беспилотников и сообщениями военных, в которых кратко описываются изменения в ходе боевых действий.

Те из нас, кто полагается на открытые источники, практически слепы к происходящему на украинском побережье и в Черном море. Исключения, такие как финальная битва на острове Змеиный или потопление российского судна класса "Аллигатор" у пирса в Бердянске, подтверждают правило. Первые новости о потоплении крейсера "Москва" также были основаны на перепостах пресс-релизов обеих сторон конфликта или сообщениях онлайн-изданий, а не на снимках, видео или информации с места событий – все это начало поступать спустя много времени после события.

За ходом войны в море пытаются следить немногочисленные СМИ и онлайн-трекеры. Х.И. Саттон постоянно снабжает информацией из открытых источников сайт военно-морской разведки Covert Shores и пишет репортажи для USNI News, когда удается подтвердить детали. Но получить точную картину происходящего на море очень сложно. По-настоящему действенная разведка требует большего, чем случайные снимки коммерческих спутников или скриншоты морских транспондеров. Необходимы электронные перехваты, радары, сонары и неустанные усилия по сбору и анализу информации. Все это означает, что в то время как военно-морские силы НАТО и ВМФ России активно собирают свои собственные разведданные, большинство из нас остаются в неведении относительно конфликта на море.

Но если наши ленты Twitter и Instagram не заполнены военно-морскими новостями, это не означает, что ничего не происходит. Важно помнить, что любая война, происходящая на прибрежной территории (а многие войны происходят на территории, не имеющей выхода к морю), имеет военно-морские элементы. Российское вторжение и украинская защита своего суверенитета – не исключение, несмотря на нашу морскую слепоту.

Ретроспектива: военно-морская стратегия в действии

Как напомнил нам Бернард Броуди, военно-морскую стратегию можно свести к нескольким простым и ясным пунктам. Она начинается с необходимости установить господство в море. Далее следует определить, что делать с контролем, который дает такое господство.

Гнев Нептуна. Как был уничтожен крейсер "Москва"

Установление господства в море не обязательно должно быть глобальным или даже региональным, оно может быть просто локальным в районе операций. Существует два основных способа установления господства. Первый – разгромить основной боевой флот противника. Потопив врага, вы лишаете его возможности пресечь ваши маневры в море. Но есть и второй весьма эффективный способ установить господство – не дать флоту противника выйти в море, прибегнув к блокаде или нанесению ударов, которые потопят суда или ограничат их перемещение еще в порту.

Контроль, полученный вместе с господством в море, обычно осуществляется тремя способами. Я называю их "тремя китами" военно-морской стратегии: блокада, бомбардировка и высадка амфибийного десанта на сушу. Военно-морская стратегия – это смешение и сочетание этих операций для достижения политических целей, ради которых ведется война. Попытки установить и использовать господство в море дают нам возможность рассмотреть российские военно-морские операции на первом этапе текущей войны.

С самых первых дней вторжения российский флот в основном придерживался классической стратегии. Когда Россия аннексировала Крым в 2014 году и вернула себе полный контроль над военно-морской базой в Севастополе, где она на тот момент арендовала помещения у Украины. Россия также завладела почти тремя четвертями украинского флота. Когда в начале этого года началось российское вторжение, на его пути стоял лишь "москитный флот" из патрульных катеров. Российские военно-морские силы в Севастополе включают ракетные корветы и фрегаты, а также несколько подводных лодок класса "Кило", к которым в качестве флагмана присоединилась "Москва" – старый крейсер класса "Слава". Перед началом вторжения они были усилены десантными кораблями Балтийского и Северного флотов. Эти корабли сковали небольшие украинские патрульные силы, находившиеся в порту в начале войны, и установили господство в море посредством блокады и ударов по портам Украины.

Россияне быстро достигли блокады Украины, закрыв Керченский пролив, который соединяет меньшее Черное море с Азовским, давая полный контроль над последним. Кроме этого, они разместили корабли у Одессы и других украинских портов.

Блокада остается необъявленной и, следовательно, юридически неофициальной. Этот статус-кво остается неоспоримым, хотя широкое морское сообщество отмечает негативные последствия для попавших в ловушку нейтральных судов и кораблей, подвергшихся обстрелу в Черном море.

В результате торговой блокады Украина оказалась отрезанной от экономических путей, необходимых для ведения войны, что сделало страну полностью зависимой от прямой финансовой поддержки Запада. Блокада закрыла возможность пополнения запасов украинских вооруженных сил морем, что позволило бы гораздо быстрее перебрасывать оружие для боевых действий на востоке, чем если везти их от польской границы через всю страну.

[ + – ] Россияне быстро достигли блокады Украины, закрыв Керченский пролив, который соединяет меньшее Черное море с Азовским, давая полный контроль над последним

Имея полный контроль над Азовским морем и удерживая блокаду, российский флот приступил к первым десантным операциям в ходе наступления на Мариуполь. Российская военно-морская доктрина разработана таким образом, чтобы избегать рискованных высадок десанта, предпочитая искать безопасные места для размещения войск и техники. Эта высадка ничем не отличалась от других: она произошла примерно в 50 километрах к юго-западу от портового города, вдали от его защитников и ближе к безопасному Крымскому полуострову.

Амфибийные высадки десанта, осуществляемые перед лицом вражеской обороны, чрезвычайно сложны. Небольшие суда, используемые для высадки амфибийных десантов на берег, а также десантные корабли типа LST чрезвычайно уязвимы для легкого противотанкового оружия, которого довольно много у защитников Украины. Кроме того, российские амфибийные силы предназначены для высадки на сушу и не используют доктрину вертикального охвата с вертолетами, как многие западные военно-морские силы. Учитывая эти ограничения, россияне усиливали свои сухопутные силы с пирсов, пока украинцы не потопили "Саратов" – амфибийный корабль класса "Аллигатор" во время выгрузки на пирсе в Бердянске. Возможно, эта атака заставила россиян осторожнее подходить такого рода амфибийным подкреплениям, хотя представитель Пентагона заявил, что подкрепление по морю продолжается.

У Мариуполя есть две составляющие, которые сделали его ключевой морской целью для россиян.

Во-первых, это важный порт на Азовском море, и контроль над ним превратит это море в "российское озеро".

Во-вторых, контроль над Мариуполем жизненно важен для создания сухопутного моста между российской территорией и "островом" Крым, окруженным украинской территорией.

Севастопольская военно-морская база, за которую веками велась борьба как за ключ к северной части Черного моря, остается уязвимой до тех пор, пока она отрезана от самой России. Аннексия не только Крымского полуострова, но и территории, соединяющей его с остальной частью России, является классической военно-морской миссией, поскольку обеспечивает безопасность Севастополя.

Помимо блокады и ввода войск, с первых дней вторжения Черноморский флот запускал крылатые ракеты "Калибр". Можно с уверенностью сказать, что из более тысячи ракет, выпущенных по Украине российскими войсками, несколько сотен предназначались для военно-морских объектов, особенно Одессы и прибрежных целей. Возможность пополнить запасы ракет остается под вопросом. Потеря "Москвы", напичканной противокорабельными и противовоздушными ракетами, гораздо менее значима в этом отношении, чем закрытие Турцией Босфора для военных кораблей, что не позволяет русским усилить свой флот.

За установлением господства в море быстро последовало использование Азовского и Черного морей для операций, влияющих на события на суше. Азовское море было перекрыто, а украинские порты блокированы, что прекратило как военные, так и коммерческие перевозки. Российский флот использовал Азовское море для продолжения жестокого штурма Мариуполя. В ходе широкомасштабной бомбардировки Черноморский флот выпустил сотни ракет, что привело не только к тактическому результату, но и к неизбирательному уничтожению гражданских объектов. Невзирая на неправомерность российской агрессии, незаконность морских операций и вероятные военные преступления, следует признать, что с точки зрения военно-морской стратегии российский флот выполнил свою задачу эффективно, и это разительно контрастирует с неудачами российской армии.

Перспективы: доступ к морю и борьба за господство на Черном море

Впрочем, относительный успех русских на море не означает, что их военно-морская стратегия достигла цели. Стратегия – это деятельность, которая никогда не заканчивается. Реалии войны, непредсказуемость человеческого поведения и меняющийся контекст конфликта в международном пространстве могут резко изменить расстановку сил успешной военно-морской стратегии. Чаще всего это происходит из-за изменения подхода противника.

Sic transit gloria mundi. "Русский корабль" как пророчество о Москве

Проблема с господством в море заключается в том, что, хотя в идеале оно должно быть полным и, по крайней мере, региональным, его невозможно достичь раз и навсегда. Альфред Тайер Мэхэн и Джулиан Корбетт доказали это в своих трудах. Они объясняли, что хотя военно-морские силы и военно-морские стратеги правы, стремясь к тотальному господству в море, в реальности этого никогда не произойдет. В конкретном случае Украины, когда прибрежная страна сражается с экспедиционным флотом у своих берегов, ей не нужно устанавливать собственное господство в море – достаточно лишить его противника.

Мэхэн заслужил репутацию человека, сосредоточенного исключительно на линкорах и боевом флоте, но это карикатура на его реальный вклад в военно-морскую стратегию. Он много писал о необходимости надежной береговой обороны как совместной задачи армии и флота в рамках военно-морской стратегии любой страны. Мэхэн разделил береговую оборону на три ключевые средства: береговую артиллерию, минирование и использование малых ударных кораблей – что на заре 20-го века означало торпедные катера. Как писал Джейсон Ланкастер, современные версии этих средств вполне доступны для украинских войск в ходе разных фаз российского вторжения.

Сегодня артиллерия береговой обороны существует во многих формах. Наиболее очевидной современной версией тяжелых артиллерийских орудий, встроенных в береговые укрепления, являются противокорабельные береговые ракетные комплексы. В отличие от стационарных орудий в камне или бетоне прибрежного форта, они часто мобильны и связаны с сетью данных о целеуказании, которые поступают от радаров, пилотируемых и беспилотных систем сбора разведывательной информации.

13 апреля 2022 года украинские силы сообщили о первых успешных атаках крылатыми ракетами по "Москве". Подробности не подтверждены, но известно, что корабль затонул спустя несколько часов во время буксировки в Севастополь.

У Украины есть немного ракетных систем "Нептун" собственного производства, но Великобритания пообещала крылатые ракеты береговой обороны в рамках своего последнего пакета помощи. Но крылатые ракеты – не единственное оружие, доступное для обстрела вражеских кораблей. Беспилотники Bayraktar, которые успешно применялись против российской бронетехники, также существуют в морском варианте, используемом украинским флотом. Их потенциал вполне применим против российских военных кораблей. Кроме того, американские беспилотники Switchblade и минометы с лазерным наведением, несмотря на меньший радиус действия, также могут быть полезны в ближней морской зоне.

[ + – ] Американские беспилотники Switchblade и минометы с лазерным наведением, несмотря на меньший радиус действия, также могут быть полезны в ближней морской зоне

Минирование – еще один вариант, доступный украинскому флоту. Непонятно, в какой мере оно уже применялось для противодействия российским операциям вблизи берега. Россияне утверждают, что украинцы используют мины, и некоторые из них были обнаружены дрейфующими в Черном море. Однако источник этого оружия неясен: россияне могут сами использовать мины для усиления блокады, не позволяя кораблям покидать порт после входа в него. Минная война – это обоюдоострый меч, ведь, заминировав собственные воды, придется снова зачистить их, чтобы обезопасить свои гавани для торговли или подкрепления по морю. Украина действительно может применять морские мины, но наверняка решит делать это специфическими способами и в конкретных географических точках, где они скорее помогут, чем навредят.

Наконец, вопрос малых судов береговой обороны остается для Украины открытым. Патрульные корабли ее военно-морского флота уже стали мишенью для россиян: в первую неделю марта было потоплено судно "Славянск". Однако переоборудовать гражданские малые суда для военных целей намного проще, чем средние или большие судов.

Если ракеты Harpoon, поставляемые Великобританией, установить на малые суда, скорее всего, будет слишком сложно, то минометные трубы, используемые для запуска беспилотников Switchblade и минометов с лазерным наведением, довольно легко прикрепить на кормовой палубе гражданского рыболовного или прогулочного судна, перепрофилированного в ударные суда. Кроме того, в недавнем списке новых средств содействия безопасности от правительства США фигурируют "беспилотные суда береговой обороны". Как выглядят эти суда и каковы их возможности, неясно, поскольку ВМС США активно не развертывают ничего подходящего под это описание.

Похоже, что потопление "Москвы" заставило российские военные корабли отойти дальше в море, чтобы избежать ракетных атак. Это отдаляет блокаду и потенциально открывает море для украинских малых судов.

Военно-морская ситуация в Черном море

На первом этапе войны России против Украины российский флот в основном успешно и последовательно придерживался военно-морской стратегии. Он быстро установил господство, не позволяя украинским кораблям выходить в море.

Как только был установлен контроль над водами южного побережья Украины и Азовского моря, россияне начали использовать их в своих военных целях, блокируя побережье, проводя морские бомбардировки целей как на берегу, так и в глубине страны, а также высаживая десанты для подкрепления сухопутных войск. Попытки подкрепления российских войск по морю были неоднозначными, с некоторыми успехами и впечатляющими неудачами, такими как потопление российского десантного корабля у пирса в Бердянске. Но война на берегу вступила во вторую фазу.

День "Нептуна". Какими ракетами ВСУ уничтожили крейсер "Москва"

По мере того, как Украина начинает накапливать более сложное и мощное оружие, российские силы сталкиваются с ограничениями, связанными с закрытием Босфора Турцией в соответствии с условиями Конвенции Монтре. Ведение морской войны также может измениться.

Применение классических методов береговой обороны с использованием береговой артиллерии и ударных возможностей, осторожное минирование и творческий подход к малым судам дадут украинским силам возможность бросить вызов российскому господству в море. Хотя Украине не нужно добиваться господства самой, Киев получит множество преимуществ, лишив Россию возможности легко и открыто использовать Черное и Азовское моря.

Невероятное потопление "Москвы" может стать поворотным моментом: российские военные корабли отходят от побережья, чтобы защититься, и открывают больше прибрежного пространства для маневров украинских сил.

Серьезные меры по защите побережья в сочетании с ограниченными рейдами вполне способны поставить под угрозу даже такие объекты, как Севастополь. Четкая военно-морская стратегия Украины сведет на нет преимущества, созданные россиянами в первые недели войны, и даст украинским военно-морским силам возможность навязать российским силам свои издержки.

Об авторе

Би Джей Армстронг – редактор журнала War on the Rocks и ассоциированный член Форума по интегрированной военно-морской истории и исследованиям морской мощи. Его четвертая книга Developing the Naval Mind, написанная в соавторстве с Джоном Фрейманом, была опубликована в ноябре. Мнения, высказанные в статье, не отражают позицию или политику Военно-морской академии США, Министерства обороны или любого другого ведомства.