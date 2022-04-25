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Военный Фокус Российско-украинская война

Появились первые эхолокационные снимки крейсера "Москва" со дна Черного моря (фото)

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фото крейсера на дне моря
Крейсер "Москва" поломался на две части

На снимках видно, что флагман Черноморского флота лег на дно левым бортом. Также рядом нашли вертолет Ми-26, с помощью которого могли пытаться потушить возгорание на борту.

Появились первые фото затонувшего ракетного крейсера "Москва" — флагмана Черноморского флота РФ. Их опубликовало издание "Думская".

Снимки прокомментировал драйвер-инструктор из Одессы Ростислав Курочкин. На эхолокационных изображениях видно, что "Москва" легла на дно левым бортом. Это подтверждает сообщения Минобороны РФ о крене на левый борт.

"Судя по расположению обломков корпус корабля разломался до столкновения с дном, что говорит о повреждении силового набора в районе надстройки", — рассказал Курочкин.

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Также на одном из изображений замечены обломки вертолета Ми-26. Вероятно, его использовали в попытках погасить возгорание на борту крейсера. Официальных сообщений о потери еще и вертолета со стороны российского Минобороны не было.

гибель москвы
Затонувший вертолет

Добавим, что на данный момент неизвестно, кто сделал снимки. Одна из версий — немецкий активный сонар Atlas Electronik CSU 90. В регионе он есть на вооружении только у израильских подлодок Dolphin.

Ряд OSINT-блогеров (OSINT — это разведка по открытым данным) отмечают, что изображения на снимках слишком четкое. Также у пользователей выражает сомнение наличие тени на одном из изображений и ее четкость. В пример они приводят изображение сонара на силуэте рыбы.

сонар
Так выглядит рыба через DIDSON сонар

Напомним, российский крейсер "Москва" был поражен двумя украинскими ракетами "Нептун", вследствие чего получил серьезные повреждения и затонул. К месту гибели судна направили 110-летнее спасательное судно.

По данным СМИ, в РФ арестовали командующего Черноморским флотом за гибель "Москвы".