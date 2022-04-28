ЗС РФ скидали важкі бомби на шпиталь "Азовсталі", є загиблі, — полк "Азов" (відео)

Після авіаударів зруйнований шпиталь обстріляли корабельною артилерією. Внаслідок атаки російських військових загинуло кілька поранених захисників України.

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Збройні сили Росії вночі скидали багатотонні авіабомби на польовий шпиталь, що знаходиться на маріупольському заводі "Азовсталь". Про це повідомило в Telegram командування полку "Азов".

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Після бомбардувань зруйнований шпиталь обстрілювали з корабельної артилерії. Деякі поранені військовослужбовці загинули. Внаслідок нападу ЗС РФ люди отримали поранення та контузії.

Операційна обвалилася, тож допомагати захисникам Маріуполя, як раніше, вже не вийде, зазначили військові.

Відео зняли одразу після обстрілу. На кадрах видно спроби відкопати загиблих військових, які перебували під завалами, яких доправили до госпіталю з важкими пораненнями. Потерпілим надають першу медичну допомогу.

В "Азові" нагадали, що Женевська конвенція забороняє нападати на стаціонарні та пересувні медустанови.

"Захистом мають користуватися поранені та хворі, незалежно від того цивільні це чи військові (комбатанти). Пораненим повинні надавати необхідну допомогу без дискримінації. Закликаємо міжнародні організації із захисту прав людини відреагувати на те, що Росія продовжує намагатися знищувати навіть тих захисників Маріуполя, які не можуть тримати в руках зброю", — наголосило командування "Азова".

Зазначимо, що українські військові вже кілька днів просять організувати евакуацію із Маріуполя. Заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар говорив, що за минулу ніч окупанти скинули на "Азовсталь" багато фосфорних бомб і здійснили 50 авіанальотів.

Виконувач обов'язків командира 36-ї бригади морської піхоти Сергій Волинський говорив про необхідність застосувати процедуру "extraction" (виведення з місця бойових дій) до військових та цивільних.

Фокус уже писав, що в ніч із 25 на 26 квітня російські загарбники завдали 35 авіаударів по цехах підприємства "Азовсталь", одне з приміщень спалахнуло.

"Ватажок "ДНР" Денис Пушилін поспішив презентувати медалі "за звільнення Маріуполя", на якій стоїть дата 21 квітня. Її роздадуть терористам, які "особливо відзначились у боях за місто".