ВС РФ сбрасывали тяжелые бомбы на госпиталь "Азовстали", есть погибшие, – полк "Азов" (видео)

После авиаударов разрушенный госпиталь обстреляли корабельной артиллерией. В результате атаки российских военных погибли несколько раненых защитников Украины.

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Вооруженные силы России ночью сбрасывали многотонные авиабомбы на полевой госпиталь, который находится на мариупольском заводе "Азовсталь". Об этом сообщило в Telegram командование полка "Азов".

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После бомбардировок разрушенный госпиталь обстреливали из корабельной артиллерии. Некоторые раненые военнослужащие погибли. В результате нападения ВС РФ люди получили ранения и контузии.

Операционная обвалилась, поэтому помогать защитникам Мариуполя как раньше уже не получится, отметили военные.

Видео сняли сразу после обстрела. На кадрах видны попытки откопать находящихся под завалами погибших военных, которые доставили в госпиталь с тяжелыми ранениями. Пострадавшим оказывают первую медицинскую помощь.

В "Азове" напомнили, что Женевская конвенция запрещает нападать на стационарные и передвижные медучреждения.

"Защитой должны пользоваться раненые и больные, независимо от того гражданские это или военные (комбатанты). Раненым должны оказывать необходимую помощь без дискриминации. Призываем международные организации по защите прав человека отреагировать на то, что Россия продолжает пытаться уничтожать даже тех защитников Мариуполя, которые не могут держать в руках оружие", – подчеркнуло командование "Азова".

Отметим, что украинские военные уже несколько дней просят организовать эвакуацию из Мариуполя. Замкомандира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламар говорил, что за прошедшую ночь оккупанты сбросили на "Азовсталь" много фосфорных бомб и совершили 50 авианалетов.

Исполняющий обязанности командира 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский говорил о необходимости применить процедуру "extraction" (вывод из места боевых действий) к военным и гражданским.

Фокус уже писал, что в ночь с 25 на 26 апреля российские захватчики нанесли 35 авиаударов по цехам предприятия "Азовсталь", одно из помещений загорелось.

"Главарь "ДНР" Денис Пушилин поспешил презентовать медали "за освобождения Мариуполя", на которой стоит дата 21 апреля. Ее раздадут террористам, которые "особо отличились в боях за город".