ЗСУ вигнали російських окупантів із селища Момотове під Харковом (відео)

Визволення селища, за словами військових, не було "легкою прогулянкою". Населений пункт розташований за 6 кілометрів від Харкова.

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Збройні сили України звільнили від російських окупантів населений пункт Момотове в Харківській області. Про це у відеозверненні розповіли українські військові, які брали участь у битві за населений пункт.

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"Завдання виконане. Не скажемо, що це було просто легкою прогулянкою і нам не було страшно. Але населені пункти Момотове та Кутузівка від під**ів і окупантів звільнені. Слава Україні", — зазначили військові.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та Генштаб ЗСУ ще не повідомляли про звільнення селища Момотове.

Зазначимо, що цей населений пункт розташований за 6 кілометрів від Харкова.

[ + – ] Момотове розташоване поряд із Харковом

Генеральний штаб Збройних сил України 28 квітня повідомляв про відновлення контролю Силами оборони України над населеним пунктом Кутузівка Харківської області. Ворожа армія, за інформацією військових, виявляють найбільшу активність на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Нагадаємо, що 28 квітня ЗМІ писали про прибуття в Ізюм Харківського голови Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова. Джерела Defense Express говорили, що він мав керувати наступом у Ізюмському напрямі.

25 квітня стало відомо, що армія РФ перекинула під Харків модифікацію танка Т-90М "Прорив". Танк був із комплектом "Накидка" — спеціальним покриттям для зменшення теплового випромінювання.