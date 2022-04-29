ВСУ выгнали российских оккупантов из поселка Момотово под Харьковом (видео)

Освобождение поселка, по словам военных, не было "легкой прогулкой". Населенный пункт расположен в 6 километрах от Харькова.

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Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов населенный пункт Момотово в Харьковской области. Об этом в видеообращении рассказали украинские военные, участвовавшие в битве за населенный пункт.

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"Задача выполнена. Не скажем, что это было прямо легкой прогулкой и нам не было страшно. Но населенные пункты Момотово и Кутузовка от пид**ов и оккупантов освобождены. Слава Украине", – отметили военные.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и Генштаб ВСУ еще не сообщали об освобождении поселка Момотово.

Отметим, что этот населенный пункт находится в 6 километрах от Харькова.

[ + – ] Момотово находится рядом с Харьковом

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 28 апреля сообщал о восстановлении контроля Силами обороны Украины над населенным пунктом Кутузовка Харьковской области. Вражеская армия, по информации военных, проявляют наибольшую активность на Слобожанском и Донецком направлениях.

Напомним, что 28 апреля СМИ писали о прибытии в Изюм Харьковской главы Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Источники Defense Express говорили, что он должен был руководить наступлением на Изюмском направлении.

25 апреля стало известно, что армия РФ перекинула под Харьков модификацию танка Т-90М "Прорыв". Танк был с комплектом "Накидка" — специальным покрытием для уменьшения теплового излучения.