Передача зброї та розвідданих не завадить досягти цілей "спецоперації", — Пєсков

За словами прессекретаря Путіна, російські військові знають про передачу розвідданих українським військовим. Це не сприяє швидкому завершенню вторгнення.

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Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що натовська допомога Україні не завадить РФ досягти всіх цілей "спецоперації". Про це повідомляє "РІА Новини".

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За словами Пєскова, російські військові обізнані, що Штати, Британія та в цілому НАТО передають розвіддані й інші параметри українським військовим.

У поєднанні з потоками озброєння, які ці ж країни й Альянс спрямовують в Україну, це все дії, які не сприяють швидкому завершенню "спецоперації", але не здатні завадити досягненню поставленої мети під час "спеціальної військової операції", — заявив Пєсков.

Також він додав, що ЗС РФ блокують "Азовсталь", що дозволяє працювати гумкоридорам у Маріуполі.

Зазначимо, що за даними The New York Times, американська розвідка допомагає Україні вбивати російських генералів. США сконцентрували свої зусилля на передачі ЗСУ даних про місцезнаходження штабів російської армії.

Нагадаємо, Дмитро Пєсков заявляє, що підстав для оголошення мобілізації в РФ на 9 травня немає. Це все "нісенітниця та неправда", яку поширюють західні розвідки.

Раніше повідомлялося, що президента Байдена закликають іти в ногу з попитом ЗСУ на боєприпаси й озброєння. У Конгресі впевнені, якщо війна з Росією затягнеться, заповнення військових запасів США триватиме роками.