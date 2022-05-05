Передача оружия и разведданных не помешает достичь целей "спецоперации", - Песков

По словам пресс-секретаря Путина, российские военные знают о передаче разведданых украинским военным. Это не способствует быстрому завершению вторжению.

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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что натовская помощь Украине не помешают РФ достичь всех целей "спецоперации". Об этом передает "РИА Новости".

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По словам Пескова, российские военные осведомлены, что Штаты, Британия и в целом НАТО передают разведданые и другие параметры украинским военным.

В сочетании с потоками вооружения, которые эти же страны и Альянс направляют в Украину, это все действия, которые не способствуют быстрому завершению "спецоперации", но не способны помешать достижению поставленных целей во время "специальной военной операции", — заявил Песков.

Также он добавил, что ВС РФ блокируют "Азовсталь", что позволяет работать гумкоридорам в Мариуполе.

Отметим, что по данным The New York Times, американская разведка помогает Украине убивать российских генералов. США сконцентрировали свои усилия на передаче ВСУ данных о местонахождениях штабов российской армии.

Напомним, Дмитрий Песков заявляет, что оснований для объявления мобилизации в РФ на 9 мая нет. Это все "чушь и неправда", которую распространяют западные разведки.

Ранее сообщалось, что президента Байдена призывают идти в ногу со спросом ВСУ на боеприпасы и вооружение. В Конгрессе уверены, что если война с Россией затянется, восполнение военных запасов США будет длиться годами.