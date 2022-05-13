"Втрат зазнали великих": Гіркін розповів про перевагу ЗСУ над армією РФ (відео)

За словами колишнього ватажка бойовиків "ДНР", артилерія ЗСУ працює "просто чудово", оскільки навчена краще, ніж російська.

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Полковник Федеральної служби безпеки РФ у відставці, "міністр оборони ДНР" у травні-серпні 2014 року Ігор Гіркін (Стрєлков) визнав, що Збройні сили Росії та бойовики ОРДЛО несуть на сході України великі втрати та прорив лінії фронту в регіоні з боку військ держави-агресора не відбувається. Про це він заявив у процесі прямого ефіру з ексдепутатом Держдуми РФ Євгеном Михайловим у четвер, 12 травня.

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Гіркін зазначив, що російським військам вдалося "вимучити" Попасну Луганської області через три тижні боїв, тоді як Збройним силам України, за його інформацією, вдалося повернути контроль над Мар'їнкою.

"Мар'їнку не вимучили від слова "зовсім". Є дані, що її назад Україна забрала просто під час "перезмінки". Когось відвели, когось забули ввести. Противник це бачив і зайняв усе назад… (Але) офіційно заявляють, що цього не було. В Авдіївку навіть увійти не змогли. Між іншим, там загинув батько моєї дружини, у боях за цю Авдіївку, на підступах до неї. З дуже важкими боями, насилу взяли Рубіжне. У Сєвєродонецьк так і не зайшли", — сказав колишній глава сил ОРДО.

Також Гіркін заявив, що спроба російських військових перейти через річку в районі Кремінної Луганської області "закінчилася, м'яко кажучи, не дуже добре".

"Втрати зазнали великих. (Україна) теж зазнає великих втрат. Але, вибачте, наступальний взагалі-то, поки операція не перейшла в стадію розвитку успіху, коли успіху вже досягнуто, завжди зазнає втрат більше, ніж обороняльний", — сказав колишній керівник бойовиків "ДНР".

Гіркін також зазначив, що ЗСУ мають тактичну перевагу над силами супротивника в повітрі у вигляді великої кількості розвідувальних безпілотників.

"У неї (України) чудово працює артилерія, просто чудово. Вона чудово навчена, на відміну від нашої. При чому не лише від донецької, а й від російської, як з'ясувалося несподівано", — сказав полковник ФСБ у відставці.

Те, що відбувається на полі бою на сході України, Гіркін назвав "ремейком Курської дуги", оскільки, за його словами, українські війська знають, де противник здійснюватиме наступ, і зосереджує там свої сили.

"Наші генерали з "великим" старанням у фас йдуть у наступ там, де противник цього чекає. Це, вибачте, що? Це призводить до затягування війни, але проблема полягає в тому, що паралельно противник завдає нам іміджевих поразок — крейсер "Москва", наприклад", — додав Гіркін.

Нагадаємо, раніше колишній ватажок бойовиків розкритикував політику РФ щодо Донбасу, заявивши, що регіон унаслідок російської агресії перетворився на "заповідник лайна".

А в березні Гіркін заявив, що армія РФ з першого дня вторгнення не досягла стратегічних успіхів в Україні, і повномасштабна війна може "поховати Росію".