"Потери понесены большие": Гиркин рассказал о превосходстве ВСУ над армией РФ (видео)

По словам бывшего главаря боевиков "ДНР", артиллерия ВСУ работает "просто прекрасно", поскольку обучена лучше, чем российская.

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Полковник Федеральной службы безопасности РФ в отставке, "министр обороны ДНР" в мае-августе 2014 года Игорь Гиркин (Стрелков) признал, что Вооруженные силы России и боевики ОРДЛО несут на востоке Украины большие потери и прорыва линии фронта в регионе со стороны войск государства-агрессора не происходит. Об этом он заявил в ходе прямого эфира с экс-депутатом Госдумы РФ Евгением Михайловым в четверг, 12 мая.

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Гиркин указал, что российским войскам удалось "вымучить" Попасную Луганской области спустя три недели боев, в то время как Вооруженным силам Украины, по его информации, удалось вернуть контроль над Марьинкой.

"Марьинку не вымучили от слова "совсем". Есть данные, что ее обратно Украина отобрала просто во время "пересменки". Кого-то отвели, кого-то забыли ввести. Противник это увидел и занял все назад… (Но) официально заявляют, что этого нет. В Авдеевку даже войти не смогли. Между прочим, там погиб отец моей супруги, в боях за эту Авдеевку, на подступах к ней. С очень тяжелыми боями, с трудом взяли Рубежное. В Северодонецк так и не зашли", — сказал бывший глава сил ОРДО.

Также Гиркин заявил, что попытка российских военных перейти через реку в районе Кременной Луганской области "закончилась, мягко говоря, не очень хорошо".

"Потери понесены большие. (Украина) тоже несет большие потери. Но, извините, наступающий вообще-то, пока операция не перешла в стадию развития успеха, когда успех уже достигнут, всегда несет потери больше, чем обороняющийся", — сказал бывший руководитель боевиков "ДНР".

Гиркин также отметил, что ВСУ обладают тактическим превосходством над силами противника в воздухе в виде большого количества разведывательных беспилотников.

"У нее (Украины) прекрасно работает артиллерия, просто прекрасно. Она прекрасно обучена, в отличие от нашей. При чем не только от донецкой, но и от российской, как выяснилось неожиданно", — сказал полковник ФСБ в отставке.

Происходящее на поле боя на востоке Украины Гиркин назвал "ремейком Курской дуги", так как, по его словам, украинские войска знают, где противник будет совершать наступление, и сосредотачивает там свои силы.

"Наши генералы с "великим" старанием в фас идут в наступление там, где противник этого ждет. Это, простите, что? Это приводит к затягиванию войны, но проблема заключается в том, что параллельно противник наносит нам имиджевые поражения — крейсер "Москва", например", — добавил Гиркин.

Напомним, ранее бывший главарь боевиков раскритиковал политику РФ в отношении Донбасса, заявив, что регион в результате российской агрессии превратился в "заповедник дер*ма".

А в марте Гиркин заявил, что армия РФ с первого дня вторжения не достигла стратегических успехов в Украине и полномасштабная война может "похоронить Россию".