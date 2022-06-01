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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Загинули 40-50 "кадирівців": у ЗМІ з'явилися подробиці атаки на Пушиліна

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Денис Пушилін, пушилін поранений, пушиліна поранили у лимані
Фото: rbc.ru | Радник голови МВС України підтверджував поранення Пушиліна у Лимані

За інформацією журналістів, СБУ передала українським військовим координати перебування ватажка бойовиків "ДНР" у Лимані. Після цього було завдано артилерійського удару.

Збройні сили України завдали артилерійського удару по Лиману Донецької області, де був ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін та невстановлений російський чиновник. Про це повідомило радіостанції ВВС News Україна джерело в українських спецслужбах.

"Є оперативна інформація, що Збройні сили України завдали артилерійського удару по Лиману... Пушилін не постраждав. Знищено 40-50 "кадирівців" та кілька десятків російської військової техніки. Координати перебування Пушиліна передавала СБУ до ЗСУ", — сказав представник силового відомства.

Відомо, що Пушилін 1 червня з губернатором Санкт-Петербурга Олександром Бєгловим були у Маріуполі та підписали договір про побратимство. Донецькі ЗМІ пишуть про церемонію, яка пройшла в будівлі маріупольської філармонії.

Фотодокази цієї події ЗМІ не навели. Пізніше кадри "церемонії" публікував у Telegram Андрій Турчак. Де після цього був Пушилін, невідомо.

Співрозмовник ВВС додав, що інформація про поранення Пушиліна перевіряється і може бути доповнена новими подробицями.

Пушилін спростував інформацію про те, що він отримав поранення, перебуваючи в Лимані. Радник голови МВС України Віктор Андрусів підтверджував поранення ватажка ДНР у Лимані.

Нагадаємо, що про поранення Пушиліна писало видання "РІА Мелітополь". Журналісти зазначали, що всі відео за його участю, які зараз публікують, було знято заздалегідь.

Ватажок проросійських бойовиків 26 травня заявив про проведення "референдумів" у Донецькій та Луганській областях про входження до складу Росії.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко раніше говорив про початок фактичної анексії Маріуполя. У місті вже починають видавати російські паспорти.