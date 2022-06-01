Загинули 40-50 "кадирівців": у ЗМІ з'явилися подробиці атаки на Пушиліна

За інформацією журналістів, СБУ передала українським військовим координати перебування ватажка бойовиків "ДНР" у Лимані. Після цього було завдано артилерійського удару.

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Збройні сили України завдали артилерійського удару по Лиману Донецької області, де був ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін та невстановлений російський чиновник. Про це повідомило радіостанції ВВС News Україна джерело в українських спецслужбах.

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"Є оперативна інформація, що Збройні сили України завдали артилерійського удару по Лиману... Пушилін не постраждав. Знищено 40-50 "кадирівців" та кілька десятків російської військової техніки. Координати перебування Пушиліна передавала СБУ до ЗСУ", — сказав представник силового відомства.

Відомо, що Пушилін 1 червня з губернатором Санкт-Петербурга Олександром Бєгловим були у Маріуполі та підписали договір про побратимство. Донецькі ЗМІ пишуть про церемонію, яка пройшла в будівлі маріупольської філармонії.

Фотодокази цієї події ЗМІ не навели. Пізніше кадри "церемонії" публікував у Telegram Андрій Турчак. Де після цього був Пушилін, невідомо.

Співрозмовник ВВС додав, що інформація про поранення Пушиліна перевіряється і може бути доповнена новими подробицями.

Пушилін спростував інформацію про те, що він отримав поранення, перебуваючи в Лимані. Радник голови МВС України Віктор Андрусів підтверджував поранення ватажка ДНР у Лимані.

Нагадаємо, що про поранення Пушиліна писало видання "РІА Мелітополь". Журналісти зазначали, що всі відео за його участю, які зараз публікують, було знято заздалегідь.

Ватажок проросійських бойовиків 26 травня заявив про проведення "референдумів" у Донецькій та Луганській областях про входження до складу Росії.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко раніше говорив про початок фактичної анексії Маріуполя. У місті вже починають видавати російські паспорти.