Погибли 40-50 "кадыровцев": в СМИ появились подробности атаки на Пушилина

По информации журналистов, СБУ передала украинским военным координаты пребывания главаря боевиков "ДНР" в Лимане. После этого был нанесен артиллерийский удар.

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Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по Лиману Донецкой области, где был главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин и неустановленный российский чиновник. Об этом сообщил радиостанции ВВС News Украина источник в украинских спецслужбах.

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"Есть оперативная информация, что Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по Лиману… Пушилин не пострадал. Уничтожено 40-50 "кадыровцев" и пару десятков российской военной техники. Координаты пребывания Пушилина передавала СБУ в ВСУ" , – сказал представитель силового ведомства.

Известно, что Пушилин 1 июня с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым были в Мариуполе и подписали договор о побратимстве. Донецкие СМИ пишут о "церемонии", которая прошла в здании мариупольской филармонии.

Фотодоказательства этого события СМИ не привели. Позже кадры "церемонии" публиковал в Telegram Андрей Турчак. Где после этого находился Пушилин, неизвестно.

Собеседник ВВС добавил, что информация о ранении Пушилина проверяется и может быть дополнена новыми подробностями.

Пушилин опроверг информацию о том, что он получил ранение, находясь в Лимане. Советник главы МВД Украины Виктор Андрусив подтверждал ранение главаря "ДНР" в Лимане.

Напомним, что о ранении Пушилина писало издание "РИА Мелитополь". Журналисты отмечали, что все видео с его участием, которые сейчас публикуют, были сняты заранее.

Главарь пророссийских боевиков 26 мая заявил о проведении "референдумов" в Донецкой и Луганской областях о вхождении в состав России.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко ранее говорил о начале фактической аннексии Мариуполя. В городе уже начинают выдавать российские паспорта.