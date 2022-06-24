Україна отримає нову партію HIMARS у липні, — Міноборони США

За інформацією журналістів, роздобутої з Пентагону, всього Київ отримає чотири бойові машини ближче до середини липня.

Усі заявлені Сполученими Штатами для постачання Україні мобільні реактивні системи залпового вогню HIMARS будуть передані до середини липня цього року. Про це з посиланням на заяву представника Міністерства оборони США повідомило видання CNN.

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Представник американського оборонного відомства повідомив, що перша партія з чотирьох апаратів вже була передана Україні, ще чотири ракетні системи передадуть Збройним силам до середини липня.

"Ще один взвод українців проходить навчання роботи із системами", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, 23 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив про прибуття HIMARS в Україну. Вже наступного дня волонтер показав, як РСЗВ стріляють в Україні. У відповідь на постачання M142 HIMARS у Держдумі РФ погрожували вдарити по посольству США в Києві. У свою чергу генерал-майор запасу Служби безпеки України Віктор Ягун висловив упевненість, що слова Росії щодо цього не варто сприймати всерйоз.

Раніше сьогодні Сухопутні війська Збройних сил України продемонстрували порівняння використання систем HIMARS і "Град", згідно з яким можна переконатися, що американська техніка здатна завдавати точніших ударів по цілях супротивника.