Украина получит новую партию HIMARS в июле, — Минобороны США

По информации журналистов, раздобытой из Пентагона, всего Киев получит четыре боевые машины ближе к средине июля.

Все заявленные Соединенными Штатами для поставки Украине мобильные реактивные системы залпового огня HIMARS будут переданы к середине июля этого года. Об этом со ссылкой на заявление представителя Министерства обороны США сообщило издание CNN.

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Представитель американского оборонного ведомства сообщил, что первая партия из четырех аппаратов уже была передана Украине, еще четыре ракетных системы будут поставлены Вооруженным силам к середине июля.

"Еще один взвод украинцев проходит обучение работе с системами", — говорится в публикации.

Напомним, 23 июня министр обороны Алексей Резников сообщил о прибытии HIMARS в Украину. Уже на следующий день волонтер показал как РСЗО ведут стрельбу в Украине. В ответ на поставки M142 HIMARS в Госдуме РФ угрожали ударить по посольству США в Киеве. В свою очередь генерал-майор запаса Службы безопасности Украины Виктор Ягун выразил уверенность, что слова России на этот счет не стоит воспринимать всерьез.

Ранее сегодня Сухопутные войска Вооруженных сил Украины продемонстрировали сравнение использования систем HIMARS и "Град", согласно которому можно убедиться, что американская техника способна наносить более точные удары по целям противника.