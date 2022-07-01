РФ прикривала відхід військ з острова Зміїний десятками винищувачів та гелікоптерами, — ЗМІ

За даними журналістів, для прикриття трьох катерів і двох буксирів ЗС РФ залучили лише близько 32 одиниць авіації.

Виведення російського контингенту з острова Зміїний супроводжувалося армійською авіацією — дев'ятьма гелікоптерами типу Мі-8 або Ка-27. Про це повідомляють джерела Defense Express.

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Щоб прикрити два патрульні катери "Раптор", один десантний катер і два буксири війська РФ для прикриття залучили:

9 вертольотів Мі-8 або Ка-27

до 20 багатофункціональних винищувачів

3 літаки А-50У для далекого радіолокаційного виявлення та управління

Важливо

Розгром Росії на Зміїному. Чому удари ЗСУ по острову були важливими

Водночас у виданні стверджують, що літаки А-50У спостерігали за евакуацією із західної частини тимчасово окупованого Криму.

Додамо, в Міноборони РФ заявили, що виведення гарнізону з острова Зміїний є "кроком доброї волі", що тепер Україна не зможе маніпулювати на темі продовольчої кризи, що насувається.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ заявив, що у звільненні острова важливу роль відіграла українська САУ "Богдана".

Також британська розвідка зазначає, що РФ пішла з острова Зміїний через вразливість до ударів ЗСУ, а не з "доброї волі".