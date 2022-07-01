РФ прикрывала отход войск с острова Змеиный десятками истребителей и вертолетами, — СМИ

По данным журналистов, для прикрытия трех катеров и двух буксиров ВС РФ привлекли всего около 32 единиц авиации.

Вывод российского контингента с острова Змеиный сопровождался армейской авиацией — девятью вертолетами типа Ми-8 или Ка-27. Об этом сообщают источники Defense Express.

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Чтобы прикрыть два патрульных катера "Раптор", один десантный катер и два буксира войска РФ для прикрытия привлекли:

9 вертолетов Ми-8 или Ка-27

до 20 многофункциональных истребителей

3 самолета А-50У для дальнего радиолокационного обнаружения и управления

Важно

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При этом в издании утверждают, что самолеты А-50У наблюдали за эвакуацией с западной части временно оккупированного Крыма.

Добавим, в Минобороны РФ заявили, что вывод гарнизона из острова Змеиный является "шагом доброй воли", что теперь Украина не сможет манипулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса.

Напомним, главнокомандующий ВСУ заявил, что в освобождении острова важную роль сыграла украинская САУ "Богдана".

Также британская разведка отмечает, что РФ ушла с острова Змеиный из-за уязвимости к ударам ВСУ, а не по "доброй воли".