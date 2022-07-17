З'явилися кадри зсередини ТЦ у Кременчуці після влучення російської ракети (відео)

У ролику показано роботу патрульного під час рятувальної операції в торговому центрі 27 червня після того, як російські війська завдали по ньому ракетного удару.

У мережі з'явилося відео, на якому знято роботу патрульного поліцейського під час рятувальної операції в торговому центрі "Амстор" у Кременчуці 27 червня після того, як російські війська завдали по ньому ракетного удару. Відповідними кадрами поділився начальник патрульної поліції Кременчука Олександр Борзенко у своєму Instagram у неділю, 17 липня.

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На кадрах відбито, що відбувалося у торговому центрі після влучення російської ракети. Зокрема, на відео можна почути, як поліцейський усередині зруйнованого ТЦ шукає будівлі постраждалих.

"65 секунд — життя патрульного поліцейського — з пекла на землі. 27.06.2022. Кременчук — ТРЦ "Амстор". Нема чого тут говорити. Оркостан — країна фейк — Країна Терорист — Вбивця", — підписав пост Борзенко.

Також правоохоронець закликав українців не нехтувати безпековими заходами під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, 27 червня Збройні сили РФ здійснили ракетний удар по ТЦ "Амстор" у Кременчуці, внаслідок якого загинули 22 особи, ще десятки отримали різні поранення.

За даними місцевих ЗМІ, з-під завалів ТЦ у Кременчуці зникли сейфи з ювелірними виробами та готівкою.

Також ми писали про те, як нещодавно російські війська завдали ракетного удару по центру Вінниці, внаслідок чого загинули 24 особи, серед яких троє дітей. Сьогодні відбулася церемонія прощання з однією з жертв — 4-річною дівчинкою Лізою. Її мати перебуває у лікарні із травмою черевної порожнини.