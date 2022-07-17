Появились кадры изнутри ТЦ в Кременчуге после попадания российской ракеты (видео)

В ролике показана работа патрульного в ходе спасательной операции в торговом центре 27 июня после того, как российские войска нанесли по нему ракетный удар.

В сети появилось видео, на котором запечатлена работа патрульного полицейского в ходе спасательной операции в торговом центре "Амстор" в Кременчуге 27 июня после того, как российские войска нанесли по нему ракетный удар. Соответствующими кадрами поделился начальник патрульной полиции Кременчуга Александр Борзенко в своем Instagram в воскресенье, 17 июля.

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На кадрах запечатлено, что происходило в торговом центре после попадания российской ракеты. В частности, на видео можно услышать, как полицейский внутри разрушенного ТЦ ищет по зданию пострадавших.

"65 секунд — жизнь патрульного полицейского — из ада на земле. 27.06.2022. Кременчуг — ТРЦ "Амстор". Нечего здесь говорить. Оркостан — страна фейк — Страна Террорист — Убийца", — подписал пост Борзенко.

Также правоохранитель призвал украинцев не пренебрегать мерами безопасности при воздушной тревоге.

Напомним, 27 июня Вооруженные силы РФ осуществили ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге, в результате которого погибли 22 человек, еще десятки получили различные ранения.

По данным местных СМИ, из-под завалов ТЦ в Кременчуге исчезли сейфы с ювелирными изделиями и наличкой.

Также мы писали о том, как недавно российские войска нанесли ракетный удар по центру Винницы, в результате чего погибли 24 человека, среди которых три ребенка. Сегодня состоялась церемония прощания с одной из жертв — 4-летней девочкой Лизой. Ее мать находится в больнице с травмой брюшной полости.