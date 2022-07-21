Сенатори США наполягають на негайному передаванні Україні нової партії HIMARS

Американські сенатори впевнені, що оперативне постачання далекобійних РСЗВ і засобів ППО позначиться на результаті війни в Україні.

Американські сенатори Теммі Дакворт, Роджер Вікер, Річард Блюменталь і Ліндсі Грем звернулися до Пентагону з проханням збільшити швидкість розгортання військової допомоги Україні, узгодженої у травні в межах пакету на суму $20 млрд, повідомляє Fox News Digital.

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"Хоча засоби ППО середньої та великої дальності та HIMARS, додані до пакетів допомоги від 27 червня 2022 року та 8 липня 2022 року, є хорошим початком, ці системи мають бути доставлені в темпі та в кількості, достатній для того, щоб вплинути на результат бойових дій на Донбасі, у Херсонській області та в інших регіонах", — написали сенатори у листі, який наводить Fox News Digital.

Його автори закликали Міністерство оборони США діяти оперативно, координуючи дії із союзниками та партнерами по НАТО. Вони наполягають на негайному передаванні озброєнь Збройним силам України.

Під час чергової зустрічі у форматі "Рамштайн" міністр оборони США Ллойд Остін оголосив, що Україні передадуть ще 4 РСЗВ HIMARS. Передбачається, що загалом ЗСУ отримають понад 20 одиниць такої техніки, 12 із них уже перебувають на озброєнні української армії.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів, скільки РСЗВ HIMARS потрібно Україні. Він упевнений, що 50 РСЗВ HIMARS дозволять українцям стримувати наступ російських окупантів. Якщо ЗСУ матиме 100 таких систем, українська армія зможе провести ефективний контрнаступ.

Як повідомлялося, двопартійна група сенаторів закликала Пентагон передати Україні бойові літаки. Раніше влада США схвалила проєкт бюджету на загальну суму $100 млн для навчання українських льотчиків на винищувачах F-15 та F-16. Українські льотчики впевнені, що постачання американських літаків допоможе ЗСУ захистити мирні міста та цивільних осіб від російських ракет і бомбардувальників, а також дозволить здобути перевагу в повітрі над лінією фронту.