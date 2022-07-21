Сенаторы США настаивают на немедленной передаче Украине новой партии HIMARS

Американские сенаторы уверены, что оперативная поставка дальнобойных РСЗО и средств ПВО скажется на результате войны в Украине.

Американские сенаторы Тэмми Дакворт, Роджер Викер, Ричард Блюменталь и Линдси Грэм, обратились к Пентагону с просьбой увеличить скорость развертывания военной помощи Украине. согласованной в мае в рамках пакета на сумму $20 млрд, сообщает Fox News Digital.

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"Хотя средства ПВО средней и большой дальности и HIMARS, включенные в пакеты помощи от 27 июня 2022 года и 8 июля 2022 года, являются хорошим началом, эти системы должны быть доставлены в темпе и в количестве, достаточным для того, чтобы повлиять на результат боевых действий на Донбассе, в Херсонской области и в других регионах", — написали сенаторы в письме, которое приводит Fox News Digital.

Его авторы призвали Министерство обороны США действовать оперативно, координируя действия с союзниками и партнерами по НАТО. Они настаивают на немедленной передаче вооружений Вооруженным силам Украины.

В ходе очередной встречи в формате "Рамштайн" министр обороны США Ллойд Остин объявил, что Украине передадут еще 4 РСЗО HIMARS. Предполагается, что в целом ВСУ получат более 20 единиц такой техники, 12 из них уже находятся на вооружении украинской армии.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, сколько РСЗО HIMARS нужно Украине. Он уверен, что 50 РСЗО HIMARS позволят украинцам сдерживать наступление российских оккупантов. Если у ВСУ будет 100 таких систем, украинская армия сможет провести эффективное контрнаступление.

Как сообщалось, двухпартийная группа сенаторов призвала Пентагон передать Украине боевые самолеты. Ранее власти США одобрили проект бюджета общей суммой $100 млн для обучения украинских летчиков на истребителях F-15 и F-16. Украинские летчики уверены, что поставка американских самолетов поможет ВСУ защитить мирные города и гражданских лиц от российских ракет и бомбардировщиков, а также позволит завоевать превосходство в воздухе над линией фронта.