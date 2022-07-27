Злякалися HIMARS: у РФ пообіцяли "жорстко відповісти" на нарощування постачання зброї Україні

У МЗС країни-агресора заявили, що відповідь буде пропорційною дальності дії західних ракетних систем, які можуть загрожувати росіянам.

Керівник російської делегації на переговорах у Відні з питань військової безпеки і контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов заявив, що тактико-технічні характеристики західних реактивних систем залпового вогню, що поставляються Україні, створюють загрози для громадян РФ.

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Гаврилов підкреслив, що застосування РСЗВ HIMARS по території Росії спричинить "серйозніші наслідки". Також він попередив, що нарощування поставок зброї ЗСУ призведе до "жорсткої відповіді" Росії, пропорційної дальності дії американських систем.

"У цих умовах ми відсуватимемо неонацистів від своїх кордонів пропорційно дальності дії застосовуваних Києвом ракетних комплексів. А там подивимося", — пообіцяв Гаврилов.

Нагадаємо, до нового пакету військової допомоги Україні США включили чотири додаткові системи HIMARS. Напередодні голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт повідомив, що Сполучені Штати та їхні союзники зможуть відправити ЗСУ 25-30 систем HIMARS.

Як повідомлялося, міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що українській армії потрібно 50 РСЗВ HIMARS для ефективного стримування наступу ЗС РФ. Отримання сотні таких РСЗВ призведе до того, що українські військові проведуть ефективний контрнаступ. Проте Адам Сміт заявив, що 50 установок "складно буде зібрати".

США погодилися надати Україні РСЗВ HIMARS з ракетами, дальність поразки яких не перевищує 80 км, про постачання більш далекобійних снарядів для РСЗВ поки не йдеться, запевнив 20 липня міністр оборони США Ллойд Остін. Тим часом в Україні сподіваються отримати ракети ATACMS, здатні уражати цілі на відстані близько 300 км. Така зброя дозволить накрити вогнем не лише окупований Крим, а й усі прикордонні області РФ. Західні експерти впевнені, що російські засоби ППО неефективні проти ATACMS.