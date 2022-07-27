Испугались HIMARS: в РФ пообещали "жестко ответить" на наращивание поставок оружия Украине
В МИД страны-агрессора заявили, что ответ будет пропорциональным дальности действия западных ракетных систем, которые могут угрожать россиянам.
Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что тактико-технические характеристики поставляемых Украине западных реактивных систем залпового огня создают угрозы для граждан РФ.
Гаврилов подчеркнул, что применение РСЗО HIMARS по территории России повлечет за собой "более чем серьезные последствия". Также он предупредил, что наращивание поставок оружия ВСУ приведет к "жесткому ответу" России, пропорциональному дальности действия американских систем.
"В этих условиях мы будем отодвигать неонацистов от своих границ пропорционально дальности действия применяемых Киевом ракетных комплексов. А там посмотрим", — пообещал Гаврилов.
Напомним, в новый пакет военной помощи Украине США включили четыре дополнительные системы HIMARS. Накануне глава Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит сообщил о том, что Соединенные Штаты и их союзники смогут отправить ВСУ 25-30 систем HIMARS.
Как сообщалось, министр обороны Украины Алексей Резников считает, что украинской армии нужно 50 РСЗО HIMARS для эффективного сдерживания наступления ВС РФ. Получение сотни таких РСЗО приведет к тому, что украинские военные проведут эффективное контрнаступление. Однако Адам Смит заявил, что 50 установок "будет сложно собрать".
США согласились предоставить Украине РСЗО HIMARS с ракетами, дальность поражения которых не превышает 80 км, о поставках более дальнобойных снарядов для РСЗО пока речи не идет, заверил 20 июля министр обороны США Ллойд Остин. Между тем, в Украине надеются получить ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии около 300 км. Такое оружие позволит накрыть огнем не только оккупированный Крым, но и все приграничные области РФ. При этом западные эксперты уверены, что российские средства ПВО неэффективны против ATACMS.