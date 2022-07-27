Испугались HIMARS: в РФ пообещали "жестко ответить" на наращивание поставок оружия Украине

В МИД страны-агрессора заявили, что ответ будет пропорциональным дальности действия западных ракетных систем, которые могут угрожать россиянам.

Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что тактико-технические характеристики поставляемых Украине западных реактивных систем залпового огня создают угрозы для граждан РФ.

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Гаврилов подчеркнул, что применение РСЗО HIMARS по территории России повлечет за собой "более чем серьезные последствия". Также он предупредил, что наращивание поставок оружия ВСУ приведет к "жесткому ответу" России, пропорциональному дальности действия американских систем.

"В этих условиях мы будем отодвигать неонацистов от своих границ пропорционально дальности действия применяемых Киевом ракетных комплексов. А там посмотрим", — пообещал Гаврилов.

Напомним, в новый пакет военной помощи Украине США включили четыре дополнительные системы HIMARS. Накануне глава Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит сообщил о том, что Соединенные Штаты и их союзники смогут отправить ВСУ 25-30 систем HIMARS.

Как сообщалось, министр обороны Украины Алексей Резников считает, что украинской армии нужно 50 РСЗО HIMARS для эффективного сдерживания наступления ВС РФ. Получение сотни таких РСЗО приведет к тому, что украинские военные проведут эффективное контрнаступление. Однако Адам Смит заявил, что 50 установок "будет сложно собрать".

США согласились предоставить Украине РСЗО HIMARS с ракетами, дальность поражения которых не превышает 80 км, о поставках более дальнобойных снарядов для РСЗО пока речи не идет, заверил 20 июля министр обороны США Ллойд Остин. Между тем, в Украине надеются получить ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии около 300 км. Такое оружие позволит накрыть огнем не только оккупированный Крым, но и все приграничные области РФ. При этом западные эксперты уверены, что российские средства ПВО неэффективны против ATACMS.