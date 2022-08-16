ЗСУ відбили наступ ЗС РФ на півдні та сході, ще на двох напрямках тривають бої, — Генштаб

На Донецькому напрямку російські військові зосередилися на наступі та штурмі у бік Авдіївки, Бахмута та Краматорська. На півдні окупанти наступали на Південнобузькому напрямку, проте зазнали великих втрат і відійшли.

Збройні сили України відбили атаки російських військ на кількох напрямках на сході та півдні країни, ЗС РФ відійшли з втратами. Проте ще на двох напрямках тривають бої. Про це повідомляє Генштаб у вечірньому зведенні.

У відомстві зазначають, що Росія продовжує зосереджувати сили для повного захоплення Донецької та Луганської областей, а також намагається утримати захоплені райони Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Харківської областей. Крім того, окупанти створили умови для наступу на окремих напрямках.

На Харківському напрямі російські війська здійснювали вогневе ураження по населених пунктах: Однородівка, Дементіївка, Питомник, Петрівка, Верхній Салтів та інші. Крім того, ЗС РФ здійснювали авіаудари біля Верхнього Салтова, Гусарівки та Соснівки, а також дистанційно мінували місцевість неподалік селищ Перемога та Українка.

На Слов'янському напрямі армія РФ використовувала танки, ствольну та реактивну артилерії для вогневого впливу поблизу Краснопілля, Грушувахи, Мазанівки, Долини й інших. Також недалеко Мазанівки росіяни пішли у наступ, проте їхні спроби провалилися та окупанти відійшли.

На Донецькому напрямку російські військові зосередилися на наступі та штурмі у бік Авдіївки, Бахмута та Краматорська.

На Краматорському напрямку ЗС РФ завдали ударів за допомогою ствольної та реактивної артилерії в районі Краматорська, Григорівки, Роздолівки та інших селищ. Біля Івано-Дар’ївки за допомогою авіації росіяни намагалися вести штурм, проте зазнали втрат і відступили.

На Бахмутському напрямі російські війська намагалися наступати та штурмувати позиції ЗСУ в районі Соледара, Зайцевого та Майорська, проте бої закінчилися втратами для армії РФ і вони відступили. Крім того, ЗС РФ обстрілювали військову та цивільну інфраструктуру Соледара, Константинівки, Майорська.

На Авдіївському напрямі армія противника вела наступ у районі Невельського, бойові дії продовжуються. Крім того, ЗС РФ обстрілювали за допомогою артилерії та авіації населені пункти.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках було зафіксовано обстріли артилерією Вугледара, Павлівки, Кам'янського та інших населених пунктів. Також росіяни завдали авіаударів біля Новоандріївки, Павлівки та Полтавки і наступають недалеко від Новомихайлівки, бойові дії продовжуються.

На Південнобузькому напрямку російські війська намагаються не допустити просування підрозділів ЗСУ та ведуть повітряну розвідку за допомогою безпілотників. Крім того, ЗС РФ намагалися наступати в районі Новогригорівки, проте зазнали великих втрат і відійшли.

Окупанти продовжують обстрілювати за допомогою артилерії українські селища, також завдали авіаударів у районі Посад-Покровського, Білої Криниці та Лозового.

Нагадаємо, 16 серпня у ЗСУ розповіли, що минулої доби ЗСУ завдали 10 авіаударів по позиціях російських військ на сході та півдні України. Під удар потрапили танкові колони росіян, РСЗВ, броньована техніка, а також польові склади з паливо-мастильними матеріалами та боєприпасами.

В Інституті вивчення війни зазначали, що в лавах мобілізованих в ОРДЛО чоловіків стався розкол. Вони поскаржилися на виснажливі темпи наступу та відмовилися брати участь у бойових діях у Донецькій області.