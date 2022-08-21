Бояться "хлопків": Росія закриває небо над областями, що межують з Україною

У Генштабі ЗСУ говорять про успішне відбиття українськими військовими атак ворога по всій лінії фронту. Росіяни мали частковий успіх під Пісками.

Російські військові закриють небо у трьох областях біля кордону з Україною із 22 по 25 серпня. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України (ЗСУ).

Ворожа армія закриває деякі ділянки повітряного простору у Липецькій, Воронезькій та Бєлгородській областях.

[ + – ] Росія закриє небо у прикордонних з Україною областях

Війна в Україні — бої за напрямами

Харківський напрямок. ЗС РФ обстрілювали позиції ЗСУ з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Прудянка, Нове, Руські Тишки, Перемога, Старий Салтів, Коробочкине, Слобожанське та Великі Проходи. Авіаційні удари помічені біля Старого Салтова та Гусарівки.

Слов'янський напрямок. Ворог поповнює запаси боєприпасів, артобстріли зафіксовано біля Краснопілля, Червоного та Долини. Загарбники вели розвідку боєм у напрямках Петропілля – Дмитрівка, Пасіка – Богородичне, але без успіху.

Штурмові та наступальні дії велися за напрямками Бражківка — Нова Дмитрівка, Довгенське — Долина, Сулигівка — Дібрівне та Петропілля — Карнаухівка, ворог із втратами відступив.

Краматорський напрямок. Обстріли велися недалеко від Миколаївки, Сіверська, Спірного та Івано-Дар'ївки.

[ + – ] Армія РФ стріляла по Авдіївці, Мар'їнці та Пісках

Бахмутський напрямок. Росія задіяла різнокаліберну артилерію поблизу Бахмута, Яковлівки, Веселої Долини та Кодеми та авіацію — поряд із Зайцевим, Бахмутом та Соледаром.

Наступальні бої велися за напрямами Покровське – Бахмутське, Семигір'я – Зайцеве, Новоселівка – Нью-Йорк. ЗС РФ отримали жорстку відсіч і відступили.

Авдіївський напрямок. Ворог стріляв зі ствольної та реактивної артилерії по Авдіївці, Мар'їнці та Пісках. Авіаудари наносилися неподалік Мар'їнки, Водяного та Красногорівки. Невдала спроба розвідки боєм була у напрямку Спартак – Опитне.

Наступальними та штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне становище у напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка, Веселе – Піски, Олександрівка – Мар'їнка, але із втратами відступив. У напрямі Лозовський – Піски підрозділи супротивника мали частковий успіх.

Новопавлівський напрямок. Армія РФ обстрілювала райони Павлівки, Великої Новосілки, Пречистівки та Вугледара. Авіація застосовувалася для удару поблизу Новомихайлівки. Невдалу спробу наступу російські загарбники зробили у напрямку Луганського – Побєда.

Запорізький напрямок. Зафіксовано обстріли зі ствольної та реактивної артилерії поблизу Гуляйполя, Оріхова, Бурлацького та Новополя. Ударів авіації зазнали райони населених пунктів Гуляйполя, Червоного та Новосілки.

Південнобузький напрямок. Противник обстрілював військові та цивільні об'єкти по лінії зіткнення, авіаудари наносилися біля Ольгиного, Новогригорівки, Таврійського та Лозового.

[ + – ] На півдні України вели обстріл військових та цивільних об'єктів Фото: Getty Images

Спроба наступу була у напрямку Олександрівка – Таврійське, частковий успіх ворог мав у напрямку Васильки – Благодатне.

Корабельне угруповання противника утримує 5 носіїв крилатих ракет морського базування у Чорному морі.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін. На Сіверському напрямі армія Росії проводить ротацію деяких підрозділів у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Зі ствольної артилерії противник обстрілював райони населених пунктів Мурахи та Залізний Міст Чернігівської області, а також Будки та Іскрисківщину Сумської області.

Нагадаємо, що із супутником ICEYE ЗСУ зможуть ефективніше знищувати ворога. У Міноборони обіцяли, що незабаром кожна РСЗВ HIMARS, М270 або MARS II зможе ефективніше ліквідувати загарбників.

У Генштабі раніше повідомляли про базування російських військових у Брянській та Курській областях для можливого поновлення наступу.