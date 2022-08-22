З'явилося відео бойової роботи "Байрактара", на який збирали гроші у Литві

На кадрах ударний безпілотник знищує російську гаубицю разом із екіпажем.

Литовський журналіст Арвідас Анусаускас опублікував відео роботи ударного безпілотника Bayraktar TB2, кошти на який збирали за допомогою краудфандингу.

На кадрах видно, як БПЛА скидає боєприпас на позицію російських військових. Під удар потрапила одна із двох гаубиць, які є на відео. Вони стояли разом із тягачами. Поруч із ними було близько п'яти солдатів ЗС РФ, по ролику видно, що як мінімум двоє отримали поранення і повзли від місця удару. Доля деяких із них залишається під питанням.

Кошти на ударний Bayraktar TB2 почали збирати у Литві 26 травня. Збори було завершено за два дні. Після узгодження всіх деталей, Міноборони подало запит в Туреччину до виробника. Baykar вирішили передати БПЛА безкоштовно.

[ + – ] Литовський БПЛА для ЗСУ Фото: AFP

Вже у липні безпілотник прибув до Литви, звідки його відправили в Україну. Після прикладу литовських волонтерів в Україні також організували збирання коштів на три БПЛА.

Нагадаємо, 1 липня в Туреччині почали готувати три "Байрактари" до відправки в Україну, на які збирала кошти вся Україна.

Також гендиректор Baykar Makina високо оцінив ефективність українських операторів БПЛА.