Появилось видео боевой работы "Байрактара", на который собирали деньги в Литве

На кадрах ударный беспилотник уничтожает российскую гаубицу вместе с экипажем.

Литовский журналист Арвидас Анусаускас опубликовал видео работы ударного беспилотника Bayraktar TB2, средства на который собирали посредством краудфандинга.

На кадрах видно как БПЛА сбрасывает боеприпас на позицию российских военных. Под удар попала одна из двух гаубиц, которые есть на видео. Они стояли вместе с тягачами. Рядом с ними находилось около пяти солдат ВС РФ, по ролику видно, что как минимум двое получили ранение и ползли от места удара. Судьба некоторых из них остается под вопросом.

Средства на ударный Bayraktar TB2 начали собирать в Литве 26 мая. Сборы были завершены за два дня. После согласования всех деталей, Минобороны подало запрос в Турцию к производителю. Baykar решили передать БПЛА бесплатно.

[ + – ] Литовский БПЛА для ВСУ Фото: AFP

Уже в июле беспилотник прибыл в Литву, откуда его отправили в Украину. После примера литовских волонтеров в Украине также организовали сбор средств на три БПЛА.

Напомним, 1 июля в Турции начали готовить три "Байрактара" к отправке в Украину, на которые собирала средства вся Украина.

Также гендиректор Baykar Makina высоко оценил эффективность украинских операторов БПЛА.